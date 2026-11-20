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Príprava teroristického útoku: Austrálska polícia podnikla raziu
Domové prehliadky vykonal protiteroristický tím štátu Nový Južný Wales na desiatich miestach rôznych predmestí Sydney.
Autor TASR
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Sydney 20. novembra (TASR) - Austrálska polícia v piatok po sérii razií obvinila v Sydney jedného muža z trestného činu súvisiaceho s terorizmom. Okrem neho zadržala aj ďalšie dve osoby, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Obvinený podľa vyjadrení federálnej polície údajne používal „materiály inšpirované organizáciou Islamský štát (IS)“ a zisťoval si informácie ako zostrojiť bombu v aute, ktorú mohol použiť pri prípadnom útoku.
Keďže budúci mesiac uplynie rok od masakru na pláži Bondi, pri ktorom zahynulo 15 ľudí, zástupkyňa komisára federálnej polície pre národnú bezpečnosť Hilda Sirecová uviedla, že piatkové zadržanie môže vyvolať obavy verejnosti. Zdôraznila však, že tento prípad nesúvisí s útokom spred necelého roka.
„Uvedomujeme si, že nás delí len niekoľko týždňov od prvého výročia útoku na pláži Bondi. Nič však nenasvedčuje tomu, že by táto údajná trestná činnosť súvisela s výročím spomínaného útoku,“ povedala.
Domové prehliadky vykonal protiteroristický tím štátu Nový Južný Wales na desiatich miestach rôznych predmestí Sydney. Podľa polície 35-ročného muža obvinili z vedomého vyhotovenia dokumentu „súvisiaceho s terorizmom“ a z prechovávania materiálov propagujúcich násilný extrémizmus.
„Medzi obsahom propagujúcim násilný extrémizmus sa nachádzajú aj dokumenty inšpirované IS. Na súde bude vznesené obvinenie z toho, že muž vyhľadával postupy na výrobu improvizovaného výbušného zariadenia umiestneného vo vozidle, ktoré malo podľa našich zistení potenciálne slúžiť na spáchanie teroristického činu,“ uviedla Sirecová.
Obvinený podľa jej slov zrejme konal sám a neexistujú žiadne náznaky, že by si už vybral konkrétne ciele alebo miesta útoku. „Verejnosti v tejto chvíli nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo,“ dodala Sirecová.
Polícia doplnila, že zadržala aj 34-ročného muža, ktorý bude pravdepodobne obvinený z marenia vyšetrovania, a ďalšieho 33-ročného muža, ktorého zrejme obvinia z trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami.
Obvinený podľa vyjadrení federálnej polície údajne používal „materiály inšpirované organizáciou Islamský štát (IS)“ a zisťoval si informácie ako zostrojiť bombu v aute, ktorú mohol použiť pri prípadnom útoku.
Keďže budúci mesiac uplynie rok od masakru na pláži Bondi, pri ktorom zahynulo 15 ľudí, zástupkyňa komisára federálnej polície pre národnú bezpečnosť Hilda Sirecová uviedla, že piatkové zadržanie môže vyvolať obavy verejnosti. Zdôraznila však, že tento prípad nesúvisí s útokom spred necelého roka.
„Uvedomujeme si, že nás delí len niekoľko týždňov od prvého výročia útoku na pláži Bondi. Nič však nenasvedčuje tomu, že by táto údajná trestná činnosť súvisela s výročím spomínaného útoku,“ povedala.
Domové prehliadky vykonal protiteroristický tím štátu Nový Južný Wales na desiatich miestach rôznych predmestí Sydney. Podľa polície 35-ročného muža obvinili z vedomého vyhotovenia dokumentu „súvisiaceho s terorizmom“ a z prechovávania materiálov propagujúcich násilný extrémizmus.
„Medzi obsahom propagujúcim násilný extrémizmus sa nachádzajú aj dokumenty inšpirované IS. Na súde bude vznesené obvinenie z toho, že muž vyhľadával postupy na výrobu improvizovaného výbušného zariadenia umiestneného vo vozidle, ktoré malo podľa našich zistení potenciálne slúžiť na spáchanie teroristického činu,“ uviedla Sirecová.
Obvinený podľa jej slov zrejme konal sám a neexistujú žiadne náznaky, že by si už vybral konkrétne ciele alebo miesta útoku. „Verejnosti v tejto chvíli nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo,“ dodala Sirecová.
Polícia doplnila, že zadržala aj 34-ročného muža, ktorý bude pravdepodobne obvinený z marenia vyšetrovania, a ďalšieho 33-ročného muža, ktorého zrejme obvinia z trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami.