Pripravte sa na brexit bez dohody, odkázal Barnier

Brusel 19. marca (TASR) - Každý by sa mal pripraviť na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, vyhlásil v utorok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



Podľa agentúry AP sa Barnier taktiež pýtal, aký je účel britskej žiadosti o odklad brexitu, pôvodne naplánovaného na 29. marca.



"Ak chcete predĺženie, aký je jeho cieľ? Musí byť užitočný... Predĺženie znamená viac neistoty," povedal Barnier a poznamenal, že takáto neistota "bude mať svoju cenu".



Británia požiada o odklad tzv. brexitu pred tohtotýždňovým summitom Európskej únie a bude očakávať, že rozhodnutie v uvedenej záležitosti urobí EÚ na tomto summite. V pondelok to potvrdil britským zákonodarcom štátny tajomník ministerstva pre brexit Kwasi Kwarteng, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Summit EÚ sa bude konať 21. - 22. marca v Bruseli.



Britská premiérka Theresa Mayová sa zo všetkých síl snaží vyhnúť chaotickému odchodu z EÚ, teda brexitu bez dohody, pričom brexit by mal podľa pôvodného plánu nastať už o desať dní. Lídri EÚ dúfali, že Mayová príde vo štvrtok 21. marca na summit v Bruseli s plánom, na základe ktorého bude dohoda pred konečným termínom brexitu ratifikovaná.



Avšak kľúčoví hráči EÚ Nemecko a Francúzsko už varovali, že nebudú súhlasiť s odkladom brexitu len preto, aby premiérke zachránili kožu.