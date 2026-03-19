Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Pripravujú evakuáciu lodí a námorníkov z Hormuzského prielivu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Londýn 19. marca (TASR) — Medzinárodná námorná organizácia (IMO) pracuje na plánoch evakuácie lodí a ich posádok uviaznutých v Hormuzskom prielive v dôsledku útokov Izraela a USA na Irán. Na záver dvojdňového mimoriadneho zasadnutia IMO to oznámil jej generálny tajomník Arsenio Dominguez, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

Prvým kontaktným bodom sú podľa neho krajiny v oblasti Perzského zálivu, s ktorými treba začať rokovať o vytvorení evakuačnej trasy.

„Nejde o to, aby sa všetky lode dostali von za jediný deň. Hovoríme o Hormuzskom prielive, ktorý je (pre lodnú dopravu) široký asi 30 kilometrov,“ povedal Dominguez.

„Bezpečnosť je najvyššou prioritou a pri akomkoľvek opatrení, ktoré zavedieme, nechceme zvyšovať riziko pre námorníkov,“ dodal Dominguez s tým, že diskusie pokračujú aj s Iránom, ktorý je členom IMO.

Podľa organizácie v regióne uviazlo okolo 20.000 námorníkov a takmer 2000 lodí. Doprava v Hormuzskom prielive, dôležitej trase pre prepravu ropy a skvapalneného plynu, sa pre vojnu a hrozbu iránskych útokov prakticky zastavila.
