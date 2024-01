Prípravy na obliehanie Paríža farmármi skomplikovalo dopravu

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzski poľnohospodári začali v v pondelok s časovo neobmedzeným "obliehaním" Paríža, pričom začali blokovať viaceré hlavné ťahy ciest. Ich cieľom je vyvinúť tlak na vládu, aby im vytvorila lepšie pracovné podmienky.



Protestná akcia farmárov v pondelok ráno výrazne skomplikovala dopravnú situáciu, najmä v okolí veľkých miest, informoval spravodajský web RTL.



Farmári totiž svojimi traktormi a nákladnými autami zablokovali cesty alebo na nich spomaľujú dopravu. Svoju nátlakovú akciu chcú v pondelok popoludní zintenzívniť zriadením ôsmich "škrtiacich" bodov pozdĺž hlavných tepien do Paríža.



Parížska prefektúra už medzičasom vyzvala obyvateľov metropolitnej oblasti Paríža, aby pred použitím svojho auta uprednostnili hromadnú dopravu.



Francúzsky minister poľnohospodárstva Marc Fesneau v pondelok vo vysielaní stanice France 2 informoval, že vláda do 48 hodín zverejní nové opatrenia na pomoc poľnohospodárom.



Francúzsky premiér Gabriel Attal pritom už v piatok oznámil sériu ústupkov voči farmárom, ktoré však - podľa AFP - nestačili na zmiernenie krízy.



Počas nedeľnej návštevy na jednej z fariem Attal zopakoval, že vláda bude reagovať na obavy farmárov a prijme ďalšie opatrenia.



Farmári vo Francúzsku sa sťažujú na nadmernú byrokraciu, klesajúce príjmy, nízke dôchodky i prísne ekologické predpisy, ktoré ich - údajne - znevýhodňujú voči kolegom zo susedných štátov.



Attal súhlasil, že nie je správne, že francúzski farmári majú zákaz používať určité prípravky, ktoré sa v susedných krajinách, ako napríklad v Taliansku, stále smú používať.



Francúzska vláda v súvislosti s blokádou ciest povolala do služby 15.000 policajtov a príslušníkov žandarmérie, ktorí od ministra vnútra Géralda Darmanina dostali za úlohu postupovať umiernene: nezasahovať na miestach blokád, ale zaistiť verejný poriadok a zabrániť vjazdu poľnohospodárskej techniky do veľkých miest.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron osobitne požiadal bezpečnostné zložky, aby zaistili prevádzku letiska Roissy-Charles de Gaulle na severe Paríža a letiska Orly na juhu metropolitnej oblasti. Nariadil tiež zabezpečiť, aby fungovalo aj medzinárodné veľkoobchodné centrum s potravinami nachádzajúce sa južne od Paríža.



Arnaud Rousseau, predseda farmárskeho odborového zväzu FNSEA, v rozhovore pre spravodajský portál RTL v reakcii na Macronov pokyn vyhlásil: "Nie sme tu, aby sme Francúzov vyhladovali, chceme mať tú česť ich nakŕmiť...Naším cieľom nie je komplikovať životy Francúzov. Obliehanie Paríža je na to, aby nás bolo lepšie počuť".



K protestu francúzskych poľnohospodárov sa pridali aj ich kolegovia z Belgicka, ktorí zintenzívnili svoju kampaň a v nedeľu zablokovali kľúčovú diaľnicu. Ich požiadavky voči belgickej vláde sú prakticky totožné s tými, ktoré žiadajú francúzski farmári.



V posledných týždňoch sa podobné protesty farmárov konali aj v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Holandsku, pričom krajne pravicoví populistickí politici sa snažia vytĺcť z hnevu poľnohospodárov politický kapitál a spochybňovať dohody o voľnom obchode.