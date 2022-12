Prísaha vernosti poslancov Québecu britskému kráľovi bude dobrovoľná

Montreal 10. decembra (TASR) - Poslanci v kanadskej provincii Québec v noci na sobotu prijali návrh zákona, podľa ktorého prísaha vernosti zákonodarcov novému britskému kráľovi Karolovi III. nebude povinná, ale dobrovoľná. Monarcha je v Kanade oficiálnou hlavou štátu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Po novom bude v Québecu povinná len prísaha poslancov tamojšiemu ľudu.



"Je to veľký moment pre québeckú demokraciu. Jeden krok bližšie k oslobodeniu sa od britského kolonializmu smerom k normálnosti," uviedol na Twitteri líder separatistickej strany Parti Quebecois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon.



St-Pierre Plamondon a ďalší dvaja členovia jeho strany sa minulý týždeň nemohli zúčastniť na otvorení schôdze québeckého Národného zhromaždenia, keďže nezložili prísahu vernosti kráľovi, čo vyžaduje ústava. To podnietilo zákonodarcov, aby zrušili povinný charakter tejto prísahy.



Stanica BBC upozorňuje, že podľa prieskumu, ktorý v septembri po úmrtí kráľovnej Alžbety II. uskutočnila agentúra Ipsos, si 54 percent Kanaďanov myslí, že ich krajina by mala prerušiť vzťahy s britskou monarchiou. V provincii Québec tento názor zastáva až 77 percent tamojších obyvateľov.



Québec v rokoch 1980 a 1995 usporiadal referendá o odtrhnutí sa od zvyšku Kanady, obe však boli neúspešné. AFP pripomína, že táto provincia nikdy oficiálne neschválila ústavu.



Británia kolonizovala Kanadu koncom 16. storočia a krajina zostala oficiálne súčasťou britského impéria do roku 1982. V súčasnosti patrí Kanada do Spoločenstva národov, ktorých oficiálnym najvyšším predstaviteľom je britský kráľ, aktuálne Karol III.