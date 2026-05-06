Prísahu zložilo 28 nových príslušníkov Švajčiarskej gardy
Autor TASR
Vatikán 6. mája (TASR) - Dvadsaťosem nových príslušníkov Švajčiarskej gardy v stredu na ceremoniáli vo Vatikáne zložilo prísahu vernosti pápežovi Levovi XIV. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a ANSA.
Noví členovia sa zaviazali slúžiť pápežovi „verne, lojálne a čestne“, čím sa formálne pripojili k elitnej jednotke zodpovednej za ochranu hlavy katolíckej cirkvi. Ceremoniál sa uskutočnil na výročie zabitia 147 príslušníkov Švajčiarskej gardy pri ochrane pápeža Klementa VII. počas vyplienenia Ríma v roku 1527.
„Vám, drahí mladí ľudia, ktorí ste zložili prísahu, vyjadrujem svoju úctu a vďačnosť. Gesto, ktoré ste urobili, svedčí o prísahe vernosti, oživenej mladíckym nadšením, založenej na viere v Boha a láske k cirkvi,“ odkázal regrútom pápež.
Švajčiarska garda bola založená v roku 1506 pápežom Júliusom II. a dodnes pôsobí ako osobná stráž pápeža. Je tiež zodpovedné za stráženie vstupov do Vatikánu.
Príslušníci gardy musia splniť prísne podmienky - musia to byť švajčiarski občania, muži, katolíci, pri vstupe do gardy slobodní do 30 rokov, vysokí najmenej 174 centimetrov a mať ukončený vojenský výcvik v Švajčiarsku. Počas minimálne 26-mesačnej služby získavajú vatikánske občianstvo.
Okrem pracovnej uniformy tmavomodrej farby so širokým bielym golierom nosievajú pri slávnostných príležitostiach historickú žlto-modro-červenú uniformu s bielym okružím na krku a moriónom (prilbou) na hlave.
