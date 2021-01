Príslušníci Národnej gardy vo Washingtone sú od utorka ozbrojení

Washington 13. januára (TASR) - Príslušníci americkej Národnej gardy rozmiestnení v uliciach Washingtonu majú od utorka strelné zbrane, informovala v stredu agentúra AFP.



Národná garda pomáha zaisťovať bezpečnosť amerického Kapitolu a okolia. Jej príslušníci mali pôvodne poskytovať najmä logistickú podporu polícii. Šéf Národnej gardy Daniel Hokanson ešte v pondelok povedal, že nemajú povolenie mať pri sebe strelné zbrane.



Udelenie povolenia zasiahnuť v súvislosti s presadzovaním zákona - vrátane vyzbrojenia a právomoci zatýkať - by podľa pondelkových slov Hokansona bolo "poslednou možnosťou" v prípade, ak by sa situácia vymkla spod kontroly. Národná garda však v utorok príslušníkom zbrane povolila a k svojmu rozhodnutiu sa podľa AFP nevyjadrila.



Úradujúci minister obrany Christopher Miller vo štvrtok 7. januára podpísal príkazy, ktorými na 30 dní aktivoval Národnú gardu zo štátov Virgínia, Pensylvánia, New York, New Jersey, Delaware a Maryland.



Pentagón na inauguráciu nového prezidenta Joea Bidena, ktorá sa uskutoční 20. januára, povolil podľa Hokansona nasadiť až 15.000 príslušníkov Národnej gardy, informovala stanica CNN.



Priaznivci odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa minulú stredu (6. januára) vtrhli do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo.



Príslušníci Národnej gardy boli podľa AFP neďaleko, neboli však ozbrojení a boli povolaní príliš neskoro.