< sekcia Zahraničie
V Libanone zahynul príslušník misie UNIFIL, bol zo Srbska
Rezort obrany v Belehrade spresnil, že srbský príslušník UNIFIL-u zomrel na následky zranení spôsobených raketovým útokom na základňu OSN.
Autor TASR
Bejrút 4. júna (TASR) - Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) vo štvrtok uviedli, že jeden z ich mierotvorcov zahynul a dvaja ďalší utrpeli zranenia, keď ich základňu na juhu krajiny zasiahlo ostreľovanie. V prípade obete išlo o občana Srbska, oznámilo medzitým ministerstvo obrany v Belehrade. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mierotvorca UNIFIL-u zomrel dnes skoro ráno na následky kritických zranení, ktoré utrpel, keď mínometné granáty zasiahli jeho stanovište,“ uviedla misia UNIFIL vo vyhlásení s tým, že incident, ktorý sa odohral v stredu v noci, sa už vyšetruje a že zranenia pri ňom utrpeli ďalší dvaja príslušníci modrých prilieb.
Rezort obrany v Belehrade spresnil, že srbský príslušník UNIFIL-u zomrel na následky zranení spôsobených raketovým útokom na základňu OSN.
„Rotnému Milovanovi Jovanovičovi bola po zranení poskytnutá urgentná zdravotná starostlivosť v nemocnici priamo na základni. Následne bol vrtuľníkom prepravený do Univerzitného lekárskeho centra v Bejrúte, kde zraneniam podľahol,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
AFP pripomína, že k incidentu došlo na juhu Libanonu, kde prebiehajú boje medzi Izraelom a Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh. Najnovším úmrtím stúpol počet obetí v radoch misie UNIFIL od vypuknutia najnovšieho konfliktu v marci tohto roka na sedem.
Podľa UNIFIL-u patrí k tejto misii s celkovým počtom 7500 vojakov z takmer 50 krajín sveta aj približne 170 srbských príslušníkov. Mierotvorcovia sú nasadení na juhu Libanonu v blízkosti takzvanej Modrej línie – 120 kilometrov dlhej de facto hranice medzi Libanonom a Izraelom –, kde sa ocitli priamo v ohnisku bojov, dodáva AFP.
„Mierotvorca UNIFIL-u zomrel dnes skoro ráno na následky kritických zranení, ktoré utrpel, keď mínometné granáty zasiahli jeho stanovište,“ uviedla misia UNIFIL vo vyhlásení s tým, že incident, ktorý sa odohral v stredu v noci, sa už vyšetruje a že zranenia pri ňom utrpeli ďalší dvaja príslušníci modrých prilieb.
Rezort obrany v Belehrade spresnil, že srbský príslušník UNIFIL-u zomrel na následky zranení spôsobených raketovým útokom na základňu OSN.
„Rotnému Milovanovi Jovanovičovi bola po zranení poskytnutá urgentná zdravotná starostlivosť v nemocnici priamo na základni. Následne bol vrtuľníkom prepravený do Univerzitného lekárskeho centra v Bejrúte, kde zraneniam podľahol,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
AFP pripomína, že k incidentu došlo na juhu Libanonu, kde prebiehajú boje medzi Izraelom a Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh. Najnovším úmrtím stúpol počet obetí v radoch misie UNIFIL od vypuknutia najnovšieho konfliktu v marci tohto roka na sedem.
Podľa UNIFIL-u patrí k tejto misii s celkovým počtom 7500 vojakov z takmer 50 krajín sveta aj približne 170 srbských príslušníkov. Mierotvorcovia sú nasadení na juhu Libanonu v blízkosti takzvanej Modrej línie – 120 kilometrov dlhej de facto hranice medzi Libanonom a Izraelom –, kde sa ocitli priamo v ohnisku bojov, dodáva AFP.