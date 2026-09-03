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Príslušníka ICE obvinili z klamstva o streľbe na migranta
Obžaloba tohto muža je jedným z mála prípadov, keď administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vzniesla obvinenia voči príslušníkovi bezpečnostných zložiek.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Príslušník amerického Úradu pre prisťahovalectvo a colnú kontrolu (ICE) je obvinený z uvedenia nepravdivých informácií v prípade streľby a zranenia venezuelského migranta, ku ktorému došlo v januári v štáte Minnesota. Vo štvrtok o tom informovali americké médiá, uviedla agentúra AFP.
Obžaloba tohto muža je jedným z mála prípadov, keď administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vzniesla obvinenia voči príslušníkovi bezpečnostných zložiek.
Christian Castro (52) bol jedným z dvoch agentov, ktorých začiatkom tohto roka dočasne postavili mimo služby pre podozrenie, že klamali o okolnostiach streľby zo 14. januára v Minneapolise. Julio Cesar Sosa-Celis pri nej utrpel strelné poranenie nohy.
Federálni prokurátori pôvodne obvinili zo spáchania útoku Sosa-Celisa a ďalšieho muža, Alfreda Alejandra Aljornu. Po zverejnení videozáznamu a výpovedí svedkov však tieto obvinenia stiahli, keďže tieto dôkazy spochybnili Castrovu verziu udalostí. Podľa minnesotských prokurátorov Castro vystrelil cez vchodové dvere domu a zasiahol Sosa-Celisa do nohy.
Neziskový web ProPublica uviedol, že federálni prokurátori v štáte Minnesota sa pôvodne pokúšali podať voči Castrovi obžalobu z porušovania občianskych práv v súvislosti so streľbou. Vedeniu ministerstva spravodlivosti sa však podarilo tomuto postupu zabrániť.
Castro, ktorého ICE suspendoval, je tak namiesto toho na federálnej úrovni obvinený z miernejšieho skutku - z klamstva vyšetrovateľom.
V Minnesote sa zároveň bude zodpovedať za závažné napadnutie a nepravdivé oznámenie trestného činu. Minnesota požiadala o Castrovo vydanie z Texasu, aby sa mohol zodpovedať aj z týchto obvinení. Texaský guvernér republikán Greg Abbott ho však zatiaľ odmieta vydať.
K streľbe na Sosa-Celisa došlo týždeň po tom, ako federálny agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú Američanku a matku troch detí Renée Goodovú. Jej smrť vyvolala v tomto meste protesty proti raziám imigračných úradov. Druhý prípad streľby, pri ktorej koncom januára zahynul americký občan Alex Pretti, vyvolala po celej krajine vlnu kritiky namierenú proti tvrdému postupu vlády prezidenta Donalda Trumpa v oblasti prisťahovalectva.
Obžaloba tohto muža je jedným z mála prípadov, keď administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vzniesla obvinenia voči príslušníkovi bezpečnostných zložiek.
Christian Castro (52) bol jedným z dvoch agentov, ktorých začiatkom tohto roka dočasne postavili mimo služby pre podozrenie, že klamali o okolnostiach streľby zo 14. januára v Minneapolise. Julio Cesar Sosa-Celis pri nej utrpel strelné poranenie nohy.
Federálni prokurátori pôvodne obvinili zo spáchania útoku Sosa-Celisa a ďalšieho muža, Alfreda Alejandra Aljornu. Po zverejnení videozáznamu a výpovedí svedkov však tieto obvinenia stiahli, keďže tieto dôkazy spochybnili Castrovu verziu udalostí. Podľa minnesotských prokurátorov Castro vystrelil cez vchodové dvere domu a zasiahol Sosa-Celisa do nohy.
Neziskový web ProPublica uviedol, že federálni prokurátori v štáte Minnesota sa pôvodne pokúšali podať voči Castrovi obžalobu z porušovania občianskych práv v súvislosti so streľbou. Vedeniu ministerstva spravodlivosti sa však podarilo tomuto postupu zabrániť.
Castro, ktorého ICE suspendoval, je tak namiesto toho na federálnej úrovni obvinený z miernejšieho skutku - z klamstva vyšetrovateľom.
V Minnesote sa zároveň bude zodpovedať za závažné napadnutie a nepravdivé oznámenie trestného činu. Minnesota požiadala o Castrovo vydanie z Texasu, aby sa mohol zodpovedať aj z týchto obvinení. Texaský guvernér republikán Greg Abbott ho však zatiaľ odmieta vydať.
K streľbe na Sosa-Celisa došlo týždeň po tom, ako federálny agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú Američanku a matku troch detí Renée Goodovú. Jej smrť vyvolala v tomto meste protesty proti raziám imigračných úradov. Druhý prípad streľby, pri ktorej koncom januára zahynul americký občan Alex Pretti, vyvolala po celej krajine vlnu kritiky namierenú proti tvrdému postupu vlády prezidenta Donalda Trumpa v oblasti prisťahovalectva.