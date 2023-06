Príslušníka práporu Ajdar s ruským občianstvom odsúdili na 16 rokov

Moskva 20. júna (TASR) - Vojenský súd v juhoruskom meste Rostov na Done poslal v utorok na 16 rokov do väzenia muža s dvojakým - ukrajinským a ruským občianstvom, ktorý bol obvinený z terorizmu. Dopustil sa ho, keď ako príslušník ukrajinského práporu Ajdar bojoval po boku ukrajinskej armády, uvádza TASR podľa správy agentúry AFP.



Prápor Ajdar, v ktorom slúžil odsúdený Denis Muryga, pôsobí v okolí mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktorú Kremeľ anektoval vlani na jeseň a kde sa naďalej odohrávajú urputné boje o mesto.



Murygu, ktorý je občanom Ruska i Ukrajiny, zadržali podľa informácií ruských tlačových agentúr vlani v apríli pri pokuse o prekročenie hranice do Ruska, pričom sa snažil vydávať za vojnového utečenca.



Po zadržaní a vyšetrovaní bol obvinený z účasti v nelegálnej ozbrojenej formácii a z absolvovania výcviku na účely vykonávania teroristických aktivít. Prokuratúra pre neho žiadala trest odňatia slobody vo výške 18 rokov. Obžalovaný svoju vinu pred ruským súdom "v plnom rozsahu priznal a vyjadril ľútosť".



Prápor Ajdar vznikol v roku 2014 počas bojov s Kremľom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny. Neskôr bol začlenený do regulárnej ukrajinskej armády ako jej 28. prápor.