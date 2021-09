Vojakov US Navy, nezvestných po páde vrtuľníka, vyhlásili za mŕtvych

San Diego 4. septembra (TASR) - Piatich príslušníkov Námorníctva Spojených štátov (US Navy), ktorí boli nezvestní od utorkového pádu vrtuľníka pri pobreží Kalifornie, v sobotu oficiálne vyhlásili za mŕtvych. Záchrannú operáciu zároveň zúžili na pátranie po vraku stroja a telesných pozostatkoch členov posádky. Informovala o tom agentúra AP.



Vrtuľník MH-60S vzlietol z lietadlovej lode USS Abraham Lincoln počas "rutinných letových operácií", približne 60 námorných míľ od kalifornského mesta San Diego. Z doposiaľ neznámych príčin sa v utorok popoludní zrútil do vôd Tichého oceánu.



Jedného člena posádky sa krátko po nehode podarilo zachrániť, zatiaľ čo piati boli až do soboty považovaní za nezvestných. Záchranná operácia, v rámci ktorej boli vykonané takmer tri desiatky letov, trvala viac než 72 hodín.



Havarovaný vrtuľník, alebo jeho časti zasiahli aj samotnú lietadlovú loď. Utrpelo pritom zranenia ďalších päť príslušníkov námorníctva, ktorých stav je podľa sobotňajšieho vyhlásenia Tichomorskej flotily stabilizovaný. To isté platí aj v prípade jediného námorníka, ktorý pád helikoptéry prežil.