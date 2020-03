Prísne opatrenia v boji proti koronavírusu prijal aj Nový Zéland

Wellington 23. marca (TASR) - Nový Zéland zavedie na štyri nasledujúce týždne prísne obmedzenia pohybu s cieľom spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 medzi obyvateľmi. Informovala o tom v pondelok premiérka Jacinda Ardernová, píše agentúra AFP.



Premiérka v prejave vyhlásila, že krajina s piatimi miliónmi obyvateľov v južnej časti Tichého oceánu má šťastie, pretože počet potvrdených prípadov (102) je zatiaľ nízky a na ochorenie COVID-19 dosiaľ nikto nezomrel.



Ako však upozornila, z najnovších zistení vyplynulo, že korovanírus sa už šíri medzi jednotlivými obyvateľmi a nejde iba o prinesené prípady. A preto je nevyhnutné okamžite konať. V opačnom prípade sa počet nakazených každým dňom zdvojnásobí.



"Pokiaľ sa to stane nekontrolovane, zahltí to náš zdravotný systém a zomrú desaťtisíce Novozélanďanov," povedala Ardernová novinárom s tým, že takýto scenár je neprípustný.



Celoštátne preventívne opatrenia sú preto podľa nej "jednoduchý, ale vysoko efektívny spôsob, ako obmedziť vírus... a dajú nášmu zdravotníckemu systému príležitosť na boj".



Nový Zéland vstúpi v priebehu nasledujúcich 48 hodín do štvrtej výstražnej úrovne pred ochorením COVID-19. Ide o najvyššiu úroveň vládneho núdzového plánu, ktorý predstavili v sobotu.



Podľa neho sa školy a podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, zatvoria a Novozélanďania budú musieť zostať doma počas nasledujúcich štyroch týždňov.



Nariadenie taktiež dáva vláde široké právomoci vrátane povolania armády s cieľom dodržiavať izoláciu a zákaz vychádzania.



Ardernová uznala, že prijaté kroky spôsobia veľké hospodárske a sociálne škody, ale takáto reakcia pomôže "zachrániť životy".



Premiérka Novozélanďanov na záver tlačovej konferencie vyzvala, aby dodržiavali pravidlá izolácie a navzájom sa podporovali.