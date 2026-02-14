< sekcia Zahraničie
PRÍSNEJŠIE TRESTY: Alkohol za volantom nebude tolerovaný
Diskusiu o sprísnení trestov za šoférovanie pod vplyvom alkoholu vyvolali rozdielne postupy v jednotlivých provinciách.
Autor TASR


Brusel 16. februára (TASR) - Každý, koho v Belgicku prichytia pri šoférovaní s hladinou alkoholu v krvi nad 0,8 promile, príde ponovom okamžite o vodičský preukaz na 15 dní. Opatrenie oznámila v sobotu ministerka spravodlivosti Annelies Verlindenová v tlačovej správe, informuje o tom agentúra Belga, píše TASR.
Predchádzajúce pravidlá určovali, že vodičom bol preukaz zadržaný na 15 dní až pri hodnote 1,15 promile. Táto hranica sa teraz znížila na 0,8 promile. Verlindenová opatrenie podpísala tento týždeň a platí okamžite na celom území krajiny.
Diskusiu o sprísnení trestov za šoférovanie pod vplyvom alkoholu vyvolali rozdielne postupy v jednotlivých provinciách. Prokuratúry v Limbursku, Antverpách a Flámskom Brabantsku už odoberali vodičské preukazy pri 0,8 promile, zatiaľ čo Východné a Západné Flámsko či Valónske Brabantsko stále uplatňovali vyšší limit. Opatrenie ministerky, prijaté po konzultácii s prokuratúrou, tieto rozdiely zrušilo.
Verlindenová uviedla, že táto zmena vysiela jasný signál, že nebezpečné správanie sa za volantom už nebude tolerované. V prvých šiestich mesiacoch roka 2025 totiž stúpol počet obetí na cestách na 209, čo bolo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 10 percent viac.
V Belgicku môžu mať vodiči 0,5 promile alkoholu v krvi bez hrozby trestu. V prípade, že majú viac, hrozí im pokuta približne 180 eur a ak ide o opakovaný priestupok, môžu dosť predvolanie pred súd. Od 0,8 do 1,15 promile im hrozí spomínané zadržanie vodičského preukazu, pokuta niekoľko stoviek eur a možné súdne konanie. Nad 1,15 promile je pokuta až 16.000 eur, automatické súdne konanie, zákaz šoférovania, psychologické vyšetrenie a pri vážnych prípadoch aj väzenie.
Ministerka zároveň oznámila ďalšie kroky v boji proti jazde pod vplyvom drog. Ketamín čoskoro zaradia na zoznam nelegálnych látok zisťovaných slinnými testami. Okrem toho sa zjednotí dočasný zákaz šoférovania pri všetkých priestupkoch, takže každý vodič pristihnutý pod vplyvom nebude môcť jazdiť najbližších 12 hodín.
