Prístav Dover očakáva určité narušenia začiatkom nového roka

Britský minister Michael Gove, archívne foto. Foto: TASR/AP

Dover 17. decembra (TASR) - Anglický Dover, najrušnejší európsky nákladný prístav, očakáva určité narušenia, keď Británia definitívne opustí jednotný trh Európskej únie (EÚ) 31. decembra 2020. Už teraz eviduje totiž rekordné objemy prepravy, keďže firmy sa ponáhľajú s budovaním skladových zásob. Uviedol to vo štvrtok riaditeľ prístavu Doug Bannister.povedal Bannister.Dodal, že prístav sa pripravil na nové podmienky najlepšie, ako mohol, ale existuje neistota, do akej miery sú obchodníci pripravení na colné vyhlásenia od 1. januára.Potvrdil tiež, že objemy prepravy sa zvyšujú už niekoľko týždňov, keďže sa firmy pre obavy z narušenia dodávok snažia vybudovať si skladové zásoby.Britský minister poverený prípravami na brexit Michael Gove v tejto súvislosti zase vo štvrtok vyhlásil, že akékoľvek narušenia v britských prístavoch po skončení sa prechodného obdobia 31. decembra a zavedení nových colných pravidiel budú mať len krátke trvanie.Na otázku parlamentného výboru o predchádzajúcom varovaní vlády, že aj po uzavretí obchodnej dohody by mohlo čakať v radoch na vybavenie až 7000 nákladných vozidiel smerujúcich do prístavov na juhovýchode Anglicka, odpovedal Gove, že ide o najhorší možný scenár.povedal.Gove tiež uviedol, že akákoľvek dohoda s EÚ o obchode po brexite si bude vyžadovať súhlas parlamentu pred 31. decembrom 2020, pričom šance na úspech rokovaní sú podľa neho menšie ako 50 %.Jeho slová sú v ostrom kontraste s vyhlásením hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera, podľa ktorého došlo na rokovaniach k pokroku, pretože obe strany sa snažia zabrániť turbulentnému finále "rozvodu" o dva týždne.Zdroj z EÚ, ktorý odmietol byť menovaný, naznačil, že obom stranám sa stále nepodarilo vyriešiť spory o rybolov.Od januárového vystúpenia Británie z bloku sa na rokovaniach nepodarilo dodržať veľa termínov. Čas do odchodu Spojeného kráľovstva z jednotného trhu a colnej únie bloku sa však rýchlo kráti a prípadnú dohodu musia schváliť parlamenty na oboch stranách Lamanšského prielivu. Európsky parlament v tejto súvislosti uviedol, že by sa mohlo konať mimoriadne plénum koncom decembra, ak by sa dohodu podarilo dosiahnuť do pondelka 21. decembra.Ak k nej však dôjde neskôr, diplomati z EÚ naznačili, že blok by ju mohol dočasne zaviesť od 1. januára aj bez súhlasu zákonodarcov.