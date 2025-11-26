< sekcia Zahraničie
Prístav v Antverpách je zraniteľný voči útoku dronov
Úrady už minulý rok požiadali o posilnenie protivzdušnej obrany v 12.000 hektárovom antverpskom prístave.
Antverpy 26. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ prístavu v belgických Antverpách Jacques Vandermeiren pre agentúru AFP povedal, že toto obrovské zariadenie sa môže ľahko stať cieľom útokov dronov, keďže sa šíria obavy zo strany Ruska. „Sme veľmi zraniteľní, čo je znepokojujúce,“ povedal, píše TASR.
„Keď chcete vytvoriť chaos, útočíte na ekonomický motor krajiny. Tu je, žiaľ, takým prístavom,“ dodal Vandermeiren. Riziko sa prehĺbilo v novembri, keď nad druhým najväčším nákladným prístavom v Európe prelietavali neidentifikované drony.
„Drony sme videli, ale naše radarové systémy ich kvôli použitej technológii nezaznamenali,“ povedal Vandermeiren.
Hoci Rusko nebolo oficiálne obvinené, podozrenie padlo priamo na Moskvu pre vedenie „hybridnej vojny“ počas konfliktu na Ukrajine s cieľom destabilizovať Európu. Drony boli spozorované aj na iných citlivých miestach v Belgicku a ďalších európskych krajinách.
Úrady už minulý rok požiadali o posilnenie protivzdušnej obrany v 12.000 hektárovom antverpskom prístave. Ide o kľúčovú vstupnú bránu pre tovar a potenciálne vojenské posily do Európy.
Cieľom preletov dronov bola aj jadrová elektráreň neďaleko prístavu a nové mobilné radary preto budú dodané „čo najskôr“. „To je dobrá správa,“ povedal Vandermeiren, hoci získanie silnejšej obrany si vyžiada čas.
Belgický premiér Bart De Wever v minulosti pôsobil ako starosta Antverp a obhajoval použitie systému Patriot na ochranu prístavu. Aj keby bol takýto plán schválený, systémy vyrobené v USA by sa pravdepodobne dostali do prevádzky až v priebehu najmenej päť rokov.
„Všetky prístavy v západnej Európe sú touto otázkou znepokojené viac ako kedykoľvek predtým,“ povedal Vandermeiren. Zvyšovanie bezpečnosti je naliehavou otázkou pre prístavy v celej Európe a NATO výslovne zahrnulo posilnenie kľúčovej infraštruktúry do zvýšenia výdavkov v nasledujúcom desaťročí.
Zatiaľ čo potenciálna hrozba z Ruska v poslednom čase dominuje záujmu médií, antverpský prístav už roky čelí hrozbe obchodovanie s drogami ako jeden z hlavných vstupných bodov pre kokaín do kontinentálnej Európy. V minulom roku bolo zachytených 44 ton oproti rekordným 116 tonám v roku 2023, Vandermeiren si však nenárokuje víťazstvo.
Varoval, že obchodníci s drogami sú „kreatívni a flexibilní“ a neustále prispôsobujú svoje metódy. Droga si bude naďalej hľadať cestu na trh, pretože dopyt v Európe zostáva vysoký. „Túto vojnu nevyhráme, kým sa nezaoberáme konzumáciou,“ povedal Vandermeiren.
