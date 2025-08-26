< sekcia Zahraničie
Prístav v Hamburgu zachvátil rozsiahly požiar, hlásia troch zranených
Požiar v severonemeckom meste sa rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade.
Autor TASR
Hamburg 26. augusta (TASR) - Stovky hasičov v pondelok zasahovali pri rozsiahlom požiari v prístave v nemeckom meste Hamburg, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Záchranné zložky hlásili troch zranených, no varovali, že celkový rozsah škôd ešte nie je známy.
Požiar v severonemeckom meste sa rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade, uviedol hovorca hasičského zboru Lorenz Hartmann.
Nad Hamburgom bolo vidieť čierny mrak a ozývali sa zvuky malých výbuchov, keď polícia nasadila do boja s požiarom vodné delá. Počas požiaru zrejme explodovalo niekoľko tlakových plynových nádob, v ktorých sa pravdepodobne nachádzal oxid dusný, čo spôsobilo, že z budovy lietali trosky.
Z oblasti bolo evakuovaných približne 25 ľudí spolu s tromi zranenými, uviedol Hartmann. „Podarilo sa nám vyviesť z oblastí desiatky ľudí a zachrániť ich,“ dodal.
V pondelok neskoro večer ešte nebolo jasné, ako dlho bude záchranná operácia trvať.
Neďaleká diaľnica A1 medzi mestami Norderelbe a Moorfleet bola podľa polície úplne uzavretá kvôli troskám, pričom boli hlásené až 12-kilometrové kolóny áut.
Hamburský prístav je námorný prístav na rieke Labe, vzdialený približne 110 kilometrov od ústia rieky do Severného mora. Je najväčším nemeckým prístavom, nazývaným „nemecká brána do sveta“.
