Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
Prístav v Hamburgu zachvátil rozsiahly požiar, hlásia troch zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Požiar v severonemeckom meste sa rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade.

Autor TASR
Hamburg 26. augusta (TASR) - Stovky hasičov v pondelok zasahovali pri rozsiahlom požiari v prístave v nemeckom meste Hamburg, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Záchranné zložky hlásili troch zranených, no varovali, že celkový rozsah škôd ešte nie je známy.

Požiar v severonemeckom meste sa rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade, uviedol hovorca hasičského zboru Lorenz Hartmann.

Nad Hamburgom bolo vidieť čierny mrak a ozývali sa zvuky malých výbuchov, keď polícia nasadila do boja s požiarom vodné delá. Počas požiaru zrejme explodovalo niekoľko tlakových plynových nádob, v ktorých sa pravdepodobne nachádzal oxid dusný, čo spôsobilo, že z budovy lietali trosky.

Z oblasti bolo evakuovaných približne 25 ľudí spolu s tromi zranenými, uviedol Hartmann. „Podarilo sa nám vyviesť z oblastí desiatky ľudí a zachrániť ich,“ dodal.

V pondelok neskoro večer ešte nebolo jasné, ako dlho bude záchranná operácia trvať.

Neďaleká diaľnica A1 medzi mestami Norderelbe a Moorfleet bola podľa polície úplne uzavretá kvôli troskám, pričom boli hlásené až 12-kilometrové kolóny áut.

Hamburský prístav je námorný prístav na rieke Labe, vzdialený približne 110 kilometrov od ústia rieky do Severného mora. Je najväčším nemeckým prístavom, nazývaným „nemecká brána do sveta“.
