BBC: Prístavná infraštruktúra na Ukrajine bola vystavená útoku dronov

Kyjev/Londýn 23. októbra (TASR) - Ruská armáda v noci na pondelok vyslala do útoku na ciele na Ukrajine 13 bezpilotných lietadiel typu Šáhid 136/131, ďalší útočný dron neurčeného typu a riadenú strelu Ch-59. S odvolaním sa na rannú zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom informovala britská stanica BBC. Armáda dodala, že všetky pokus o útok boli zmarené.



Šáhidmi ruská armáda zaútočila z juhu - pravdepodobne z mysu Chauda na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove, odkiaľ drony vyslala rôznymi smermi - na juh, východ i stred Ukrajiny, pričom na trase predpokladaného útoku bola aktivovaná ukrajinská protivzdušná obrana.



Deväť dronov kamikadze bolo zostrelených v Odeskej oblasti, ďalší vo Vinnyckej oblasti, spresnilo južné velenie ukrajinskej armády.



Nočný útok bol opäť zameraný na prístavnú infraštruktúru, drony boli vypustené z vôd Čierneho mora, uviedli podľa BBC ukrajinské médiá s tým, že trosky zostreleného dronu poškodili strechu budovy skladu.



Ruská strana sa k leteckému útoku na Ukrajinu zatiaľ nevyjadrila, doplnila BBC.



Svoju každodennú zvodku o situácii na frontoch Ukrajiny zverejnil aj Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom vo Washingtone; pričom v nej veľkú pozornosť venuje ruskej ofenzíve na Avdijivku, ktorá zatiaľ nedosiahla viditeľné výsledky: útok z 19. - 20. októbra sa skončil neúspechom, video z 21. októbra ukazuje len to, že ruské jednotky mierne postúpili juhovýchodne od obce Pervomajske, ktorá je od Avdijivky vzdialené 11 kilometrov.



Ruskí vojenskí blogeri píšu o "pozičnej patovej situácii": Avdijivka je totiž silne opevnená a chránená mínovými poľami, bezpilotné lietadlá a presné zbrane sťažujú manévrovanie obrnených vozidiel.



Tieto ťažkosti sú podľa ISW veľmi podobné situácii, v ktorej sa ocitla ukrajinská armáda na juhu krajiny počas prvých týždňov ofenzívy v júni tohto roku. Ukrajinská armáda odvtedy prispôsobila svoju taktiku; či sa prispôsobí aj ruská armáda, sa ešte len uvidí, dodal ISW.



Nateraz Rusko posiela na úsek frontu pri Avdijivke stále ďalšie posily, dodávajú experti ISW.