Prístavy Rotterdam a Antverpy kvôli drogám kontrolujú zásielky ovocia

Brusel/Amsterdam 14. februára (TASR) - Starosta holandského prístavného mesta Rotterdam Ahmed Aboutaleb vyzval vládu a prístavné orgány, aby kontrolovali všetky zásielky ovocia prichádzajúce do prístavu a preverili, či neskrývajú tajné zásielky drog. Rovnako chce postupovať aj starosta belgického prístavného mesta Antverpy Bart De Wever, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Dôvodom koordinovanej akcie oboch starostov je snaha obmedziť medzinárodný obchod s narkotikami. Európsky policajný úrad Europol vlani v septembri upozornil, že Belgicko a Holandsko sa stali hlavnými vstupnými centrami pre obchodovanie s kokaínom v Európe, keď v tejto úlohe nahradili Španielsko. Medzinárodné zločinecké organizácie na prepašovanie drog do Európy používajú prístavy Rotterdam, Hamburg a Antverpy.



V minulom roku zadržali v Antverpách 90 ton kokaínu, zatiaľ čo v Rotterdame zachytili 70 ton tejto drogy. V oboch prípadoch ide o rekordné úlovky.



Aboutaleb a De Wever tvrdia, že tropické ovocie sa bežne používa na ukrytie kokaínu a iných drog, no v súčasnosti sa kontroluje len malé percento kontajnerov prevážaných na zámorských lodiach.



Obaja starostovia písomne vyzvali premiérov svojich krajín, aby poskytli finančné zdroje na kontrolu 100 percent zásielok dovážaného ovocia. Výzva nasleduje po ich pracovnej návšteve Kolumbie, Panamy a Kostariky s cieľom preskúmať dodávateľský reťazec drog.



Podľa ich výzvy treba zaistiť zlepšenie bezpečnosti v oboch prístavoch aj pomocou umelej inteligencie a najmä zlepšiť spoluprácu s krajinami, kde sa drogy vyrábajú, aby bolo možné sledovať tok peňazí na čiernom trhu.



Lodné spoločnosti však uviedli, že stopercentná kontrola kontajnerov by viedla k dlhým zdržaniam v prístavoch, čo by ovplyvnilo aj dodávky ostatného tovaru. "Možno by ich mohli preskenovať, ale otvorenie každého kontajnera neprichádza do úvahy," uviedol v tejto súvislosti Marcel Bruggen z prepravnej spoločnosti ABC Logistics.