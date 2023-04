Priština dala kosovským Srbom čas na výmenu pasov vydaných Srbskom

Priština 20. apríla (TASR) - Úrady v Prištine dali v stredu kosovským Srbom osem mesiacov na výmenu ich pasov vydaných Srbskom za tie, ktoré vydáva Kosovo, aby mohli títo ľudia cestovať do Európskej únie bez víz. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry HINA.



Kosovský vicepremiér Besnik Bislimi oznámil, že všetci držitelia pasov vydaných Srbskom majú osem mesiacov na požiadanie o pas vydaný Kosovom. "Belehrad nie je v Kosove. Dúfam, že každý, kto vlastní pas vydaný v Belehrade, využije toto obdobie ôsmich mesiacov na jeho výmenu," povedal. Citoval ho spravodajský portál Kosovo Online.



Bislimi tiež uviedol, že kosovská vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby urýchlila tento proces, aby mali všetci občania Kosova "legálny a platný pas" do 1. januára 2024.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválil dohodu medzi EÚ a Kosovom o liberalizácii víz.



Občania Kosova budú na základe rozhodnutie EP môcť cestovať do krajín EÚ a občania členských štátov EÚ budú môcť cestovať do Kosova bez toho, aby požiadali o víza, a to na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.



Po nadobudnutí účinnosti zákona bude mať celý región západného Balkánu podobný vízový rámec v Schengenskom priestore.



Holandský europoslanec Thijs Reuten, pre médiá povedal, že po rokoch strávených "v čakárni" sa Kosovo stáva posledným štátom v regióne západného Balkánu, ktorý sa pripojil k bezvízovému režimu EÚ.



Na otázku, či budú môcť kosovskí Srbi s pasmi vydanými Srbskom, ktorého sa tiež týka liberalizácia vízového režimu, voľne cestovať do EÚ s týmito dokladmi aj po prijatí dohody medzi EÚ a Kosovom, holandský europoslanec odpovedal "nie".



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Srbsko ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Väčšina členských štátov EÚ jeho nezávislosť uznala; Cyprus, Grécko, Slovensko, Španielsko a Rumunsko však k tomuto kroku nepristúpili.



Oslobodenie od vízovej povinnosti nadobudne účinnosť po spustení Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktoré je naplánované na november tohto roka. Ak by sa tento termín posunul, zákon o bezvízovom režime vstúpi do platnosti na konci roka 2024.