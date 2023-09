Priština vyzvala Srbsko, aby stiahlo vojakov z hraníc s Kosovom

Priština 1. októbra (TASR) - Kosovská vláda v sobotu vyzvala Srbsko, aby stiahlo svojich vojakov z hraníc s Kosovom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Vyzývame prezidenta (Aleksandara) Vučiča a srbské inštitúcie, aby okamžite stiahli všetky vojenské jednotky z hraníc s Kosovom," uviedla kosovská vláda. Rozmiestnenie srbských jednotiek pozdĺž hraníc s Kosovom je podľa nej "ďalším krokom, ktorým Srbsko ohrozuje územnú celistvosť krajiny".



Spojené štáty v piatok upozornili, že Srbsko na hraniciach s Kosovom zhromažďuje svoje ozbrojené sily. Zároveň vyzval Belehrad, aby ich stiahol a zabránil tak destabilizácii situácie po potýčkach kosovských policajtov so srbskými ozbrojencami.



Vučič pre denník Financial Times povedal, že nemá v úmysle nariadiť vojakom prekročiť hranicu s Kosovom, pretože eskalácia konfliktu by poškodila snahy Belehradu o vstup do Európskej únie.



Minulú nedeľu na severe Kosova ozbrojenci zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.



Ide o najvážnejší incident za niekoľko uplynulých rokov a Kosovo obviňuje Srbsko z podpory ozbrojencov. Srbský prezident odmieta, že by sa Srbsko akokoľvek zapojilo do potýčok. Troch zabitých ozbrojencov označili v Srbsku za hrdinov a v stredu tam úrady vyhlásili štátny smútok.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.