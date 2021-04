Prístroj vozidla Perseverance vyrobil z atmosféry Marsu kyslík

New York 22. apríla (TASR) - Misia robotického vozidla Perseverance na Marse si pripísala ďalšie prvenstvo, keď premenou oxidu uhličitého z tamojšej riedkej atmosféry získala dýchateľný kyslík. Je to prvý raz, čo bol vyrobený kyslík na inej planéte, oznámil v stredu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Informácie priniesli agentúry DPA a AFP.



Experimentálny prístroj MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) veľkosti autobatérie, uložený v pravej prednej časti robotického vozidla, vyrobil pri prvom použití päť gramov kyslíka. Toto množstvo by postačovalo astronautovi vykonávajúcemu bežné činnosti na asi desať minút dýchania.



"Je to rozhodujúci prvý krok pri premene oxidu uhličitého na kyslík na Marse," uviedol šéf riaditeľstva NASA pre vesmírne technológie Jim Reuter.



Technologická demonštrácia sa uskutočnila v utorok 20. apríla a vedci dúfajú, že budúce verzie prístroja MOXIE by mohli uľahčiť vesmírne misie s posádkami. Okrem výroby kyslíka na dýchanie pre astronautov by totiž vďaka takémuto procesu nemuselo byť potrebné prepravovať obrovské množstvá kyslíka na pohon raketových motorov pre cestu späť na Zem.



Vedci teraz vykonajú ďalšie testy prístroja MOXIE a pokúsia sa zvýšiť jeho produkciu, keďže je navrhnutý na výrobu len desiatich gramov kyslíka za hodinu.



Výroba kyslíka z atmosféry Marsu, ktorú z vyše 95 percent tvorí oxid uhličitý, by mohla byť reálnejšou možnosťou než jeho získavanie ťažbou ľadu spod povrchu planéty a následnou elektrolýzou, píše AFP.



Vozidlo Perseverance pristálo na červenej planéte 18. februára. Cieľom misie Mars 2020 je predovšetkým hľadať stopy prípadného mikrobiálneho života na Marse z minulosti.



V pondelok sa maličký vrtuľník Ingenuity tejto misie stal prvým strojom, ktorý absolvoval let na inej planéte než Zem. Samotný "rover" Perseverance predtým po prvý raz priamo nahral zvuky z povrchu Marsu.