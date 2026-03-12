< sekcia Zahraničie
Pritzkerovu cenu za architektúru udelili Clarkovi z Čile
Minulý rok ju získal Číňan Liou Ťia-kchun (v anglickom prepise Liu Jiakun), ktorý žije a pracuje vo svojom rodnom meste Čcheng-tu, rok predtým japonský architekt Riken Jamamoto.
Autor TASR
New York 12. marca (TASR) - Tohtoročným nositeľom Pritzkerovej ceny je čilský architekt Smiljan Radič Clarke, ktorého moderné budovy sa niekedy môžu zdať „zámerne nedokončené“, oznámili vo štvrtok organizátori. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Porota uviedla, že 60-ročný rodák zo Santiaga de Chile vytvára „optimistické a ticho radostné“ stavby. K najznámejším patrí pavilón Serpentine Gallery v Londýne (priesvitná škrupina z laminátu položená na kamenných blokoch ako symbol spojenia prírody a ľudskej tvorivosti), vinárstvo a hotel Vik v údolí Millahue v Čile, Teatro Regional del Biobio v čilskom Concepcione alebo reštaurácia Mestizo v Santiagu.
Radičove budovy a inštalácie po celej Európe aj doma v Čile podľa poroty pripomínajú, „že architektúra je umenie“. „Ak architektúra dáva tvar spôsobu, akým ľudia žijú, Radičova práca vytvára priestorové zážitky, ktoré pôsobia prekvapivo a zároveň úplne prirodzene,“ uviedla porota.
„Jeho budovy sa môžu zdať dočasné, nestabilné alebo zámerne nedokončené – takmer na pokraji zániku –, napriek tomu poskytujú štruktúrovaný, optimistický a ticho radostný prístrešok, ktorý prijíma zraniteľnosť ako vnútornú podmienku prežívanej skúsenosti,“ vysvetlila.
Radič má po otcovi chorvátsky a po mame britský pôvod. On sám odmieta prísnu kategorizáciu architektúry ako umenia. Tvrdí, že architekt musí predovšetkým vytvárať priestor pre spolužitie ľudí nie ako „pekné budovy“, ale ako pravdivé miesta.
Pritzkerova cena oceňuje žijúceho architekta za mimoriadny prínos pre architektúru, ktorý má trvalý význam pre ľudstvo a kvalitu vybudovaného prostredia. Významom sa považuje za ekvivalent Nobelovej ceny v architektúre.
Minulý rok ju získal Číňan Liou Ťia-kchun (v anglickom prepise Liu Jiakun), ktorý žije a pracuje vo svojom rodnom meste Čcheng-tu, rok predtým japonský architekt Riken Jamamoto.
Prvýkrát túto cenu udelili v roku 1979 a jej laureátmi sa stali najvplyvnejšie osobnosti tejto profesie vrátane I. M. Peia, Oscara Niemeyera, Franka Gehryho, Rema Koolhaasa a Zahy Hadid.
Udeľuje ju nadácia Hyatt Foundation, ktorú založila rodina amerického investora a filantropa Jaya A. Pritzkera. Laureát okrem prestíže v architektonickom svete získa peňažnú odmenu 100.000 dolárov a bronzovú medailu. Na nej je latinský nápis Firmitas (pevnosť), Utilitas (užitočnosť), Venustas (krása) ako tri základné princípy teórie architektúry od starorímskeho Vitruvia.
