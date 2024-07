Prívalové dažde v Číne si vyžiadali najmenej šesť obetí

Peking 11. júla (TASR) - Šesť obetí si vyžiadali výdatné dažde a následne záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zasiahli juh Číny. Uviedli to vo štvrtok čínske štátne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Prívalové dažde postihli okres Tien-ťiang, ktorý leží pri meste Čchung-čching, v noci na štvrtok miestneho času, informovala čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.



Štyria ľudia zahynuli pri "geologických katastrofách" a ďalší dvaja sa utopili, uviedla štátna televízia CCTV s odvolaním na miestne úrady. Sinchua spresnila, že jedna osoba prišla o život pri zrútení domu a najmenej troch ľudí zasypala pôda. Úrady vyzvali v dôsledku dažďov na evakuáciu 170 ľudí.



V niektorých častiach okresu Tien-ťiang padlo rekordných 254,6 milimetra zrážok, dodala čínska štátna tlačová agentúra.



Čína prežíva v letných mesiacoch extrémy počasia – na východe a juhu krajiny výdatne prší, zatiaľ čo severnú časť krajiny sužujú vlny horúčav. Krajina je celosvetovo najväčším producentom skleníkových plynov, ktoré podľa vedcov spôsobujú zmenu klímy a zvyšujú pravdepodobnosť extrémneho počasia.



Peking sa zaviazal, že do roku 2030 zníži svoje emisie oxidu uhličitého a do roku 2060 chce dosiahnuť nulové emisie, pripomína AFP.