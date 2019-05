Maďarské médiá: Kauza Strache je vážnym upozornením pre Fidesz

Podľa autora komentára Csabu Káncza lídri oboch strán zasahujú do napätých politických procesov Balkánu, čo robia v súlade s ruskými záujmami.

Budapešť 20. mája (TASR) - Kauza vicekancelára a šéfa Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho je úderom pre plány ruského prezidenta Vladimira Putina a vážnym upozornením pre maďarskú vládnu stranu Fidesz. Medzi Fideszom a FPÖ sa totiž vytvoril nezvyčajne úzky vzťah, uviedol v pondelok v komentári spravodajský server Privatbankar.hu.



Populistický vicekancelár Strache sa dostal do pasce akcie, ktorá bola jednoznačne profesionálnym dielom tajných služieb. Do vážnych problémov dostal aj svoju vlastnú krajinu, píše Privatbankar.hu a dodáva, že jeho FPÖ riadila v uplynulom poldruha roku všetky tri rakúske tajné služby prostredníctvom svojho ministra vnútra Herberta Kickla a šéfa rezortu obrany Maria Kunaseka.



Fidesz si s FPÖ upevňoval v uplynulom období vzťahy, o čom okrem iného svedčí aj skutočnosť, že vlani v marci v priebehu mesiaca navštívili Maďarsko štyria ministri FPÖ. Maďarské veľvyslanectvo vo Viedni pozvalo na Ples sv. Štefana výhradne politikov FPÖ, vrátane Johanna Gudenusa, ktorý zohral hlavnú úlohu v kauze videa na Ibize z roku 2017.



Strache na silvestrovskom stretnutí FPÖ povedal, že ak by jeho strana získala vo voľbách absolútnu väčšinu, tak by sa zariadila tak, ako to urobil maďarský premiér Viktor Orbán. Na videu v Ibize zasa vyhlásil, že "chce také mediálne pomery, aké si vybudoval Orbán".



Vládnu krízu v Rakúsku vyvolalo video z júla 2017, ktoré v piatok zverejnili nemecké médiá - denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenník Der Spiegel. Na nahrávke zhotovenej na španielskom ostrove Ibiza totiž vicekancelár a predseda FPÖ Heinz-Christian Strache hovorí s údajnou príbuznou ruského oligarchu Makarova, ktorá chce v Rakúsku investovať štvrť miliardy eur. Strache jej navrhoval, aby kúpila bulvárny denník Kronen Zeitung a následne jeho spravodajstvom pomohla FPÖ v predvolebnej kampani.



