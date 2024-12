Prívesok nájdený vo Frankfurte je najstarší kresťanský nález v Nemecku

Frankfurt nad Mohanom 12. decembra (TASR) - Staroveký prívesok s nápisom chváliacim Ježiša Krista, ktorý sa našiel vo Frankfurte nad Mohanom, je doteraz najstarší kresťanský nález na nemeckom území severne od Álp. Primátor mesta Mike Josef výsledky výskumu označil za "senzáciu", informuje TASR podľa agentúry DPA.



Vzácny nález sa podaril už v roku 2018 počas vykopávok na mieste starorímskeho mesta Nida na území dnešného Frankfurtu. Ležal pri kostre muža pochovaného v rokoch 230 až 270 nášho letopočtu. Vo vnútri ukrýval strieborný pliešok s nápisom, ktorý sa podarilo rozlúštiť len tento rok.



Objekt s pomocou pokročilých technológií skúmali odborníci z Goetheho univerzity vo Frankfurte a Leinbnizovho inštitútu pre archeológiu v Mainzi (Mohuči).



Vyrytý text mal 18 riadkov v latinčine chváliacich Ježiša Krista, vrátane slov: "Svätý! Svätý! Svätý!" Takmer nečitateľný text sme lúštili "ako puzzle", uviedla výskumníčka Ina Hartwigová.



Markus Scholz, profesor archeológie na Goetheho univerzite nález označil za doteraz najstarší kresťanský objav severne od Álp. Alpy. V treťom storočí, čo je obdobie keď žil majiteľ prívesku, boli kresťania v Rímskej ríši pre vieru prenasledovaní a často zabíjaní.



"Jeden muž z (dnešného) Frankfurtu zrejme cítil, že jeho viera je taká dôležitá, že si to vzal so sebou do hrobu," povedal Scholz.



Prenasledovanie kresťanov po smrti cisára Diokleciána zastavil jeho nástupca Konštantín I. Veľký a Milánskym ediktom v roku 313 uznal kresťanstvo za rovnocenné s inými rímskymi náboženstvami.