Prívrženci Assangea žiadali jeho prepustenie

Londýn 1. júla (TASR) - Prívrženci zakladateľa platformy WikiLeaks Juliana Assangea preplávali vo štvrtok loďou po rieke Temža okolo budov britského parlamentu i amerického veľvyslanectva. Informovala o tom britská agentúra PA.



Toto gesto je súčasťou série podujatí, ktoré Assangeovi prívrženci, čoraz intenzívnejšie lobujúci za jeho prepustenie z väzenia, plánujú uskutočniť pri príležitosti jeho 50. narodenín pripadajúcich na sobotu 3. júla. Pôjde už o tretie narodeniny, ktoré zakladateľ WikiLeaks strávi prísne stráženej londýnskej väznici Belmarsh.



Londýnsky súd v januári 2021 zamietol požiadavku Spojených štátov na vydanie Assangea, avšak zároveň neumožnil jeho prepustenie na kauciu, pokým neprebehne konanie vo veci odvolania USA voči tomuto verdiktu.



Na štvrtkovej plavbe po Temži sa zúčastnila aj Assangeova partnerka Stella Morisová. Agentúre PA povedala, že kampaň za Assangeove prepustenie má na celom svete čoraz väčšiu podporu.



"Čím dlhšie toto (zadržiavanie) bude pokračovať, tým jasnejšie bude, že ide o politický prípad. Julian by mal byť doma so mnou a našimi dvoma deťmi. Toto už trvá príliš dlho, musí to prestať. On nie je zločinec," uviedla.



Morisová už pred časom požiadala vedenie väznice Belmarsh, aby sa mohla s Assangeom zosobášiť. Argumentovala, že na takýto krok by mal mať právo každý. Vyjadrila tiež presvedčenie, že Assangeovi povolia svadbu mimo väzenia.



Prívrženci zakladateľa WikiLeaks plánujú v sobotu usporiadať piknik pred budovou britského parlamentu. "Oslávime jeho narodeniny a dáme si tortu," dodala Morisová.



Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kam sa uchýlil zo strachu pred vydaním do Spojených štátov. Policajti zasiahli hneď po tom, ako mu Ekvádor zrušil status žiadateľa o azyl a ukončili tak jeho sedemročný pobyt na tomto veľvyslanectve.



Tento 49-ročný Austrálčan je v Spojených štátoch hľadaný za to, že v roku 2010 prostredníctvom platformy WikiLeaks zverejnil 500.000 tajných dokumentov, ktoré obsahovali podrobnosti o vojenských operáciách v Afganistane a Iraku.