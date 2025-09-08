< sekcia Zahraničie
Prívrženci CHP v Istanbule protestovali proti odvolaniu vedenia
Polícia oblasť okolo sídla strany v štvrti Sariyer úplne uzavrela.
Autor TASR
Istanbul 8. septembra (TASR) — Prívrženci najväčšieho opozičného subjektu v Turecku, Republikánskej ľudovej strany (CHP), protestovali v nedeľu večer v metropole Istanbul proti odvolaniu jej tamojšieho vedenia. Polícia oblasť okolo sídla strany v štvrti Sariyer úplne uzavrela. Napriek tomu sa demonštranti pokúsili preraziť barikády, informovala agentúra DPA s odvolaním sa televíziu Halk.
Guvernér Istanbulu Davut Gül, ktorého vymenoval prezident Recep Tayyip Erdogan, zaviedol trojdňový zákaz demonštrácií vo viacerých istanbulských štvrtiach. Predseda CHP Özgür Özel v nedeľňajšom prejave vyzval podporovateľov, aby napriek blokáde prišli k sídlu strany v Istanbule. „Kto bráni Republikánsku ľudovú stranu, bráni republiku,“ povedal.
CHP, ktorá v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahla výrazné víťazstvo nad vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Erdogana a jej popularita ďalej stúpa, tvrdí, že je obeťou politicky motivovanej kampane vlády zameranej na jej oslabenie pred budúcimi voľbami.
Napätie zvýšilo utorkové rozhodnutie súdu, ktorý pre údajné nezrovnalosti anuloval výsledok kongresu CHP v Istanbule z októbra 2023, odvolal regionálneho predsedu CHP Özgüra Čelika a 195 ďalších členov a nahradil ich päťčlenným vedením. CHP sa organizovaním protestov snaží zabrániť súdom určenému tímu prevziať v pondelok kontrolu nad svojím sídlom v Istanbule.
Na pojednávaní naplánovanom na 15. septembra hrozí odvolanie z funkcie aj samotnému predsedovi CHP.
Na základe obvinení z korupcie a iných dôvodov bol v marci zatknutý a odvolaný z funkcie starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu, ktorý chcel kandidovať za CHP v prezidentských voľbách a je považovaný za jediného reálneho vyzývateľa Erdogana.
Od októbra 2024 boli v rámci vyšetrovaní z údajnej korupcie zadržané už stovky funkcionárov CHP vrátane 17 starostov a primátorov.
