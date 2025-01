Prívrženci Georgesca protestovali proti anulovaniu volieb v Rumunsku

Bukurešť 10. januára (TASR) - Tisíce Rumunov protestovali v piatok pred parlamentom v Bukurešti proti decembrovému rozhodnutiu rumunského ústavného súdu anulovať pre údajné zásahy zo strany Ruska výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil nezávislý kandidát Calin Georgescu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Demonštranti sa v piatok zhromaždili pred budovou parlamentu, v ktorej sídli aj ústavný súd. Niesli rumunské vlajky a skandovali heslá ako "My sme odvolili, vy ste nás okradli" či "Vráťte nám druhé kolo (volieb)". Mnohí prišli aj s plagátmi s Georgescom, ktorý v minulosti pracoval aj v štruktúrach OSN a svetové médiá ho označujú za predstaviteľa krajnej pravice.



Georgescu sa na demonštráciu osobne nedostavil, hoci svojich prívržencov vyzval, aby sa takto zhromaždili pred ústavným súdom a žiadali ho o urýchlené preskúmanie decembrového verdiktu, ktorý podľa jeho slov "uvrhol Rumunsko do chaosu".



Jeho právni zástupcovia sa zároveň v piatok obrátili na ústavný súd s oficiálnou žiadosťou o preverenie predmetného rozhodnutia. Anulovanie volieb zároveň Georgescu už v decembri napadol aj na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.



So žiadosťou o prehodnotenie anulovania volieb sa v piatok na ústavný súd obrátil tiež líder Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion. Georgescu bol v parlamentných voľbách 2020 kandidátom vtedy málo známej AUR na post predsedu vlády. Strana napokon skončila na štvrtom mieste s deviatimi percentami hlasov.



"Od 6. decembra žijeme v diktatúre," povedal v piatok 38-ročný Simion novinárom s tým, že Rumuni teraz vyšli do ulíc, aby "bránili demokraciu". Simion vo voľbách taktiež kandidoval. V prvom kole skončil štvrtý a pred druhým kolom podporil Georgesca. Jeho strana AUR plánuje v Bukurešti aj v nedeľu protest proti anulovaniu volieb.



Georgescu zvíťazil 24. novembra v prvom kole volieb so ziskom takmer 23 percent hlasov napriek tomu, že v prieskumoch mal len minimálnu podporu. Predvolebnú kampaň viedol najmä na sieti TikTok a okrem iného počas nej tvrdil, že Rumunsko musí byť neutrálnou krajinou, pričom sa s rešpektom vyjadroval o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Získal množstvo hlasov od mladých voličov, ako aj Rumunov žijúcich v zahraničí.



Výsledky prvého kola však ústavný súd anuloval začiatkom decembra iba dva dni pred plánovaným druhým kolom s odvolaním sa na správy tajných služieb, že do kampane zasahovalo Rusko. Neskôr investigatívny rumunský portál Snoop.ro, z ktorého citovali rumunské aj svetové médiá vrátane Euronews, prišiel s informáciou od daňového úradu, že na TikToku si nepriamu, avšak rozsiahlu kampaň s využitím viac než stovky influencerov v prospech Georgesca objednala konkurenčná Národná liberálna strana. PR agentúra sa však dištancovala od toho, že by robila kampaň Georgescovi.



Týždeň po prekvapivom víťazstve Georgesca v prvom kole prezidentských volieb sa v Rumunsku konali aj parlamentné voľby. Nacionalistický blok strán v ňom získal 32 percent, čím si trojnásobne polepšil oproti predošlým voľbám z roku 2020. Prozápadné strany však uzavreli koncom minulého roka koaličnú dohodu bez účasti krajnej pravice, približuje AFP.



Nová vláda následne tento týždeň avizovala, že na 4. mája plánuje prvé kolo nových prezidentských volieb. Oficiálne oznámenie termínu sa očakáva na budúci týždeň. Pri očakávanom potvrdení uvedeného dátumu by sa potom prípadné druhé kolo konalo 18. mája.