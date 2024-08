Prívrženec IS plánoval útoky na koncerty Taylor Swiftovej vo Viedni

Viedeň/Ternitz 7. augusta (TASR) — Dve osoby zadržala v stredu rakúska polícia v súvislosti možnými útokmi na koncerty americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. Na tlačovej konferencii to oznámil Franz Ruf z Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť, ktoré spadá pod ministerstvo vnútra. Informovala o tom agentúra APA.



V Ternitzi v spolkovej krajine Dolné Rakúsko bol zadržaný 19-ročný muž, ktorý je občanom Rakúska. V rámci zásahu bola preventívne evakuovaná aj časť domova dôchodcov a ďalšie nehnuteľnosti.



Ďalšieho muža zadržali vo Viedni, o jeho identite nie je zatiaľ nič známe. Portál oe24.at uviedol, že má 18 rokov. Obaja muži sú údajne členmi jednej rodiny pochádzajúcej zo Severného Macedónska.



Na základe doterajšieho vyšetrovania sa radikalizovali pod vplyvom internetu. Podľa polície mladík zadržaný v Ternitzi prisahal nedávno vernosť teroristickej organizácii Islamský štát. V jeho byte sa našli chemické látky, ktoré sa analyzujú. Zameral sa na koncerty americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni, ktoré sa uskutočnia na Štadióne Ernsta Happela od 8. do 10. augusta.



Návštevníci koncertov preto musia počítať so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami zahŕňajúcimi aj osobné prehliadky. Na mieste budú tiež príslušníci špeciálnych jednotiek WEGA a COBRA.