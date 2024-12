Priznal k prevádzkovaniu čínskej tajnej policajnej stanice v New Yorku

New York 19. decembra (TASR) - Muž z Číny sa v stredu priznal k svojej úlohe pri riadení tajnej čínskej "policajnej stanice" v New Yorku, ktorá bola súčasťou kampane zameranej na monitorovanie a prenasledovanie disidentov žijúcich v Spojených štátoch. Informuje o o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Čchen Ťin-pchingovi (60) hrozí až päť rokov vo väzení za sprisahanie s cieľom pôsobiť ako nelegálny agent čínskej vlády, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo spravodlivosti.



Čchena a jedného ďalšieho muža zatkli minulý rok v apríli a obvinili ich z prevádzkovania tajnej policajnej stanice na Manhattane pre čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti, píše AFP.



"Dnešným priznaním viny sa (Čchen) zodpovedá za svoje nehanebné úsilie prevádzkovať neohlásenú zahraničnú policajnú stanicu v mene (čínskej) národnej polície, čo je jasná urážka americkej suverenity," povedal námestník ministra spravodlivosti Matthew Olsen.



Vysokopostavený predstaviteľ FBI Robert Wells vyhlásil, že Čchenov prípad je "jasnou pripomienkou zákerného úsilia (čínskej) vlády vyhrážať sa, obťažovať a zastrašovať tých, ktorí vystupujú proti ich komunistickej strane".



Peking vo štvrtok poprel, že by "takzvaná policajná stanica" existovala, uviedla AFP.



Federálny prokurátor Breon Peace v čase zatýkania týchto dvoch mužov uviedol, že Čína zriaďuje tajné policajné stanice v krajinách po celom svete.