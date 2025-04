Priznania podozrivých zo špionáže v Číne boli vopred napísané

Manila 5. apríla (TASR) - Filipíny v sobotu uviedli, že údajné priznania troch filipínskych občanov v Číne zatknutých pre podozrenie zo špionáže boli podľa všetkého vopred napísané. Peking tiež vyzvali, aby rešpektoval ich práva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Reakcia z Manily prišla dva dni po tom, ako Peking uviedol, že „zničil“ spravodajskú sieť filipínskej špionážnej agentúry a zatkol troch filipínskych špiónov.



Čínska štátna televízia CCTV vo štvrtok odvysielala údajné priznanie filipínskeho občana, ktorý bol podľa nej identifikovaný ako jeden z podozrivých. Žil dlhodobo v Číne a údajne ho zadržali pri špionáži v blízkosti vojenských zariadení.



Národná bezpečnostná rada (NSC) v Manile uviedla, že údajné priznania "sa zdajú byť (vopred) napísané, čo silne naznačuje, že neboli urobené slobodne". Zatknutia "možno považovať za odvetu za sériu legitímnych zatknutí čínskych agentov a komplicov", uvádza sa vo vyhlásení.



NSC uviedla, že traja neidentifikovaní Filipínci boli medzi 50 bývalými štipendistami čínskej národnej univerzity Hainan.



"Sú to obyčajní filipínski občania bez vojenského výcviku, ktorí na pozvanie čínskej vlády odišli študovať do Číny," uvádza sa v správe. "Sú to občania, ktorí dodržiavajú zákony, bez zápisu v registri trestov a boli preverení čínskou vládou pred ich príchodom," uviedla NSC



Obe krajiny súperia o sporné územie v Juhočínskom mori a ich vzájomné napätie stúpa aj v súvislosti s bezpečnostnými väzbami Filipín s ich spojencom Spojenými štátmi.



Tento rok bolo na Filipínach zatknutých niekoľko čínskych občanov obvinených zo špionáže v blízkosti vojenských zariadení a plavidiel.