Problém s americkým colným systémom spôsobil na letiskách chaos

Washington 17. augusta (TASR) - V dôsledku poruchy v počítačovom systéme Amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) došlo na viacerých letiskách v celých Spojených štátoch k spomaleniu vybavovania cestujúcich prilietajúcich do USA. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



V dôsledku výpadku sa na veľkých amerických letiskách tvorili dlhé rady. Hovorkyňa CBP Katharine Gorkaová uviedla, že činnosť systémov na východnom pobreží USA sa medzičasom podarilo obnoviť. Situácia sa postupne začala normalizovať aj v ostatných častiach krajiny.



O aký problém išlo, hovorkyňa nešpecifikovala. Dodala len, že "nič nenasvedčuje tomu", že by mohlo ísť o "nejaké nekalé aktivity".



Problémy so systémom CBP zaznamenali letiská v Los Angeles, Seattli, Filadelfii, San Franciscu, Houstone, Dallase, Chicagu, na newyorskom letisku JFK, ako aj na Dullesovom letisku vo Washingtone.