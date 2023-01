Problémy so spánkom boli dôvodom odstúpenia Benedikta XVI. v roku 2013

Berlín 27. januára (TASR) - Nedávno zosnulý emeritný pápež Benedikt XVI. označil za "hlavný dôvod" svojho odstúpenia v roku 2013 dlhoročné problémy so spánkom. Uviedli to v piatok nemecké médiá s odvolaním sa na Benediktov vlaňajší list svojmu životopiscovi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Benedikt XVI. nespavosťou trpel od Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom, ktoré sa konali v auguste 2005 – štyri mesiace po jeho nástupe do úradu. Píše o tom v piatok magazín Focus s odvolaním sa na list, ktorý emeritný pápež poslal svojmu životopiscovi Petrovi Seewaldovi v októbri 2022.



Osobný lekár vtedajšiemu pápežovi predpísal "silné" lieky, ktoré zo začiatku zaberali. Ich účinok však postupne slabol.



Počas cesty do Mexika a na Kubu v marci 2012 utrpel pápež zranenie, pravdepodobne počas pádu v kúpeľni. Jeho osobný lekár následne žiadal obmedzenie množstva liekov na spanie a trval na tom, aby Benedikt XVI. počas zahraničných ciest vystupoval na verejnosti len predpoludním.



Benediktovi XVI. bolo podľa jeho slov jasné, že tieto lekárske obmedzenia je možné dodržiavať len krátko. Preto svoje odstúpenie naplánoval tak, aby ďalšiu rozsiahlejšiu zahraničnú cestu – na Svetové dni mládeže v júli 2013 v Riu de Janeiro v Brazílii – už mohol absolvovať nový pápež.



Benedikt XVI. oznámil 11. februára 2013, že sa dobrovoľne vzdáva pontifikátu. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu.



Po odstúpení z čela katolíckej cirkvi vyhlásil, že zvyšok svojho života chce stráviť v modlitbách ukrytý pred svetom. Od mája 2013 žil v Kláštore Matky Cirkvi (Mater Ecclesiae), ktorý sa nachádza vo Vatikánskych záhradách. V tomto kláštore emeritný pápež Benedikt XVI. v sobotu 31. decembra vo veku 95 rokov zomrel.