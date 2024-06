Procaccini: Ak by chcel Orbán vstúpiť do ECR, musí podporiť Ukrajinu

Rím/Brusel 21. júna (TASR) - Ak by sa chcel maďarský premiér Viktor Orbán s jeho vládnou stranou Fidesz stať členom frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente (EP), musel by predložiť písomné vyhlásenie vyjadrujúce podporu Ukrajine. Uviedol to spolupredseda politickej skupiny ECR Nicola Procaccini, napísal v piatok portál Euractiv.it.



ECR v stredu predbehli liberálnu skupinu Obnovme Európu (RE) v počte kresiel a stali sa treťou najväčšou politickou skupinou v EP. Politické rokovania o zvýšení počtu mandátov však stále pokračujú, pripomína portál.



Otázne naďalej zostáva potenciálne členstvo strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána v niektorej z frakcií. Tá je v europarlamente od roku 2021 bez príslušnosti k frakcii, keď po nezhodách vystúpila z Európskej ľudovej strany (EPP).



Krátko po júnových eurovoľbách vyhlásil riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán, že vládna strana zvažuje vstup práve do ECR.



Ako však dodal pre Euractiv.it spolupredseda frakcie Nicola Procaccini, ECR požaduje po Fidesze podobné kroky, ako po ďalších nových členoch. Medzi nich patrí od stredy už aj rumunská krajne pravicová Aliancia za úniu Rumunov (AUR).



"Požiadali sme AUR o formálne písomné vyhlásenie o jej unilaterálnej podpore ukrajinskej strany. Bez toho by vstup do skupiny ECR nebol možný, pretože sme vždy stáli na strane Kyjeva," uviedol Procaccini s tým, že rovnaký krok by požadovali aj po Fidesze.



Práve vstup AUR do ECR je ďalšou komplikáciou pre prípadné členstvo maďarskej vládnej strany vo frakcii. "Fidesz nikdy nebude zdieľať skupinu v EP s takouto stranou (AUR). O tom sa nedá rokovať," povedal hovorca maďarského premiéra Zoltán Kovács s odkazom na extrémny postoj rumunskej nacionalistickej strany voči maďarskej menšine v krajine.



Euroskeptickí ECR majú v súčasnosti 83 členov a sú treťou najsilnejšou politickou skupinou v europarlamente, vyplýva z údajov zverejnených na stránke EP. Fidesz bude v nasledujúcom funkčnom období zastupovať v europarlamente desať poslancov.



Rokovania o členstve a vytvorení nových politických skupín v EP môžu pokračovať až do začiatku prvej plenárnej schôdze v Štrasburgu, ktorá sa bude konať 16. - 19. júla, uvádza stránka EP.