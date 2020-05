Proces o vydaní Assangea do USA sa začne najskôr v septembri

Londýn 4. mája (TASR) - Súdny proces s Julianom Assangeom v súvislosti so žiadosťou o jeho vydanie z Británie do USA sa nezačne skôr ako v septembri. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia organizácie WikiLeaks, ktorú Assange založil.



Súd v pondelok rozhodoval o novom termíne začiatku procesu v súvislosti s Assangeovým vydaním. Zakladateľ WikiLeaks čelí obvineniam v spojitosti s aktivitami tejto organizácie. V súčasnosti sa nachádza v londýnskej väznici Belmarsh.



Spojené štáty požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži.



Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti označil skutočnosť, že Assange musí stráviť vo väzení ďalšie štyri mesiace, za "úplne neprijateľné".



Zakladateľ WikiLeaks sa na pondelňajšom pojednávaní prostredníctvom videokonferencie nezúčastnil, pretože sa necítil dobre.



Assangeovi právnici sa snažili dosiahnuť jeho prepustenie na kauciu z dôvodu obáv o jeho zdravie vo väzení v období pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 1. júna.