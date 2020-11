Proces s exlídrami UČK v Haagu sa môže začať najskôr v roku 2022

Haag 18. novembra (TASR) - Súdny proces s bývalými lídrami povstaleckej Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK), medzi ktorými je i bývalý najvyšší predstaviteľ Kosova Hashim Thaci, sa nemôže začať skôr ako v lete 2022. Uviedli to v stredu právnici obvinených, informovala agentúra AP.



Thaci a ďalší traja bývalí poprední predstavitelia UČK sú v súčasnosti vo väzbe a čakajú na svoj proces. Osobitný súd v Haagu ich bude súdiť za zločiny proti civilistom spáchané počas vojny v Kosove v rokoch 1998-99. Obžalovaní obvinenia odmietajú.



Obžaloba na predbežnom pojednávaní prostredníctvom videokonferencie uviedla, že proces by sa mohol začať v lete 2021.



Podľa Thaciho právnika Davida Hoopera je však potrebných najmenej 18 mesiacov na to, aby bolo možné vôbec uvažovať nad tým, že proces je pripravený.