Proces s expremiérom Fillonom odložili pre štrajk advokátov

Paríž 24. februára (TASR) - Súdny proces s francúzskym konzervatívnym politikom a bývalým predsedom vlády Francoisom Fillonom sa pre štrajk advokátov proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy začne až v stredu. Pôvodne sa pojednávanie malo začať v pondelok, ale Fillonovi obhajcovia požiadali o odklad, aby boli solidárni so svojimi kolegami. Informoval o tom spravodajský portál LCI.



Proti penzijnej reforme v pondelok protestovali desiatky advokátov, ktorí zablokovali vchody do budovy magistrátneho súdu v parížskej štvrti Batignolles, kde sa mal začať proces s Fillonom a kde v súdnej sieni očakávali okolo 200 novinárov.



Ako informoval spravodajský portál LCI, v stredu pred tento súd okrem Fillona predstúpi aj jeho manželka Penelope a bývalý europoslanec Marc Joulaud.



V prípade, že ich súd uzná za vinných, hrozí im do desať rokov väzenia, vysoké pokuty a zákaz vykonávať volené funkcie. Advokáti obvinených žiadajú ich oslobodenie.



Škandál okolo Fillonovcov vypukol v roku 2017 po tom, ako satirický týždenník Le Canard Enchainé napísal, že Fillonova manželka Penelope dostávala osem rokov mzdu ako jeho poslanecká asistentka. Poslanci francúzskeho parlamentu pritom majú právo zamestnávať svojich príbuzných, nesmie však ísť o fiktívnu prácu. V prípade Penelopy Fillonovej takéto podozrenie existuje.



Neskôr sa na dôvažok objavila informácia, že Fillon - ešte ako senátor - ako asistentov platil aj svoje deti.



Vyšetrujúci sudcovia voči Fillonovi vzniesli obvinenie zo zneužitia financií z verejných zdrojov, zo spolupáchateľstva pri zneužívaní financií, z prijímania takto získaných peňazí a z toho, že plne nepriznal svoje majetkové pomery. Jeho manželka je obvinená zo spolupáchateľstva a Joulaud zo zneužitia verejných financií.



Kým sa neobjavila aféra zvaná "Penelopegate", bol Fillon veľkým favoritom prezidentských volieb v roku 2017. Škandál sa však odrazil na výraznom poklese jeho preferencií a Fillon napokon pod tlakom verejnosti i spolustraníkov odstúpil.