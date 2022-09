Proces s komplicmi atentátnika z Viedne sa začne v októbri

Viedeň 19. septembra (TASR) - Súdny proces so šiestimi osobami podozrivými z napomáhania pri teroristickom útoku v rakúskej metropole Viedeň v novembri 2020 sa začne v októbri, informuje TASR na základe správ agentúr APA a DPA.



Hovorkyňa viedenského krajinského súdu pre trestné veci v pondelok spresnila, že od 18. októbra je naplánovaných 17 pojednávacích dní.



Šesť mužov vo veku od 22 do 32 rokov je obvinených, že pomáhali prívržencovi džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) získať zbrane a muníciu. Mali ho tiež nabádať k tomu, aby atentát vo Viedni uskutočnil.



Predtým, než ho zneškodnila polícia, zastrelil 20-ročný atentátnik 2. novembra 2020 štyroch ľudí a 23 ďalším spôsobil zranenia. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že išlo o akt islamistického terorizmu.



Podozriví sú okrem iného obvinení z účasti na teroristickom čine a z členstva v teroristickej a zločineckej organizácii. Vynesenie verdiktu v prípade sa neočakáva pred februárom roku 2023.



Podľa obžaloby boli niektorí podozriví v spoločnosti atentátnika ešte niekoľko minút pred útokom. Pomáhali mu nabiť zbrane a vyrobiť napodobeninu pásu s výbušninami, cituje zo spisu obžaloby rakúska agentúra APA.