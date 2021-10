Proces s mužom obvineným z vraždy poslanca Amessa sa začne budúci rok

Lodnýn 22. októbra (TASR) - Proces s 25-ročným Britom somálskeho pôvodu obvineným z minulotýždňovej vraždy poslanca vládnucej Konzervatívnej strany Davida Amessa sa začne na budúci rok. S odvolaním sa na piatkové vyjadrenie sudcu londýnskeho trestného súdu Old Bailey o tom informovala agentúra AFP.



Sudca Nigel Sweeney stanovil v piatok na tzv. administratívnom pojednávaní dátum začiatku procesu s Alim Harbim Alim predbežne na 7. marca.



Tento muž je obvinený z toho, že poslanca Amessa minulý piatok na smrť pobodal v metodistickom kostole Belfairs v meste Leigh-on-Sea na stretnutí s občanmi v jeho volebnom obvode.



Britská kráľovská prokuratúra (CPS), ktorá sa zaoberá kriminálnymi prípadmi v Anglicku a Walese, uviedla, že vražda mala "teroristické prepojenie" a bola "nábožensky aj ideologicky motivovaná".



Ali okrem obvinenia z vraždy poslanca čelí aj samostatnému obvineniu z toho, že od mája 2019 do septembra 2021 sa venoval príprave teroristických činov.



Na krátkom piatkovom pojednávaní sa zúčastnil prostredníctvom videoprenosu z prísne stráženej londýnskej väznice Belmarsh. Prehovoril však len pre to, aby potvrdil svoju totožnosť – meno a dátum narodenia. Vo väzbe ostane do prípravného pojednávania naplánovaného na 5. novembra.



Amess (69) bol otcom piatich detí a poslancom britského parlamentu za obvod Southend West od roku 1997. Predtým od roku 1983 zastupoval obvod Basildon. Bol dlhoročným zástancom vystúpenia Británie z Európskej únie (brexitu).



Násilné činy voči britským politikom sú ojedinelé. V júni však 2016 útočník počas kampane pred referendom o brexite postrelil a následne dobodal poslankyňu Labouristickej strany Jo Coxovú. Obe vraždy viedli k výzvam na lepšiu ochranu volených zástupcov pri ich stretnutiach s verejnosťou.