Proces s Navaľným bude pokračovať neverejne, rozhodol súd

Moskva 19. júna (TASR) - Pojednávanie s väzneným ruským opozičným vodcom Alexejom Navaľným bude pokračovať za zatvorenými dverami. V pondelok to novinárom povedal hovorca moskovského súdu Vadim Poležajev, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Proces prebieha vo väznici s najprísnejším stupňom stráženia v Melechove vo Vladimírskej oblasti, zhruba 250 kilometrov východne od Moskvy. Navaľnyj si v tejto väznici odpykáva deväťročný trest za údajný podvod a pohŕdanie súdom.



Novinárom ani Navaľného príbuzným v pondelok nebol umožnený vstup do súdnej siene. Pojednávanie najprv sledovali prostredníctvom videoprenosu v inej budove, ktorú však museli neskôr pre rozhodnutie súdu opustiť.



"Bez hanby – bez svedomia alebo cti," reagoval na rozhodnutie súdu Navaľného otec Anatolij.



Najnovší proces sa týka obvinení z extrémizmu. V prípade usvedčenia môže opozičný politik zostať za mrežami celé desaťročia. Nové obvinenia sa opierajú o sedem článkov trestného zákonníka. Najzávažnejšie je vytvorenie extrémistickej organizácie. Ruské orgány za ňu považujú Navaľným založenú nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) a sieť jeho štábov v regiónoch.



Navaľnyj označil tieto obvinenia za "absurdné" a upozornil, že v prípade usvedčenia mu hrozí ďalších 30 rokov väzenia.



Jeho tím medzitým v pondelok oznámil spustenie kampane s cieľom obrátiť Rusov proti vojne na Ukrajine. Má ísť o "dlhú, tvrdohlavú a vyčerpávajúcu, no zásadne dôležitú kampaň" proti slepej uličke, do ktorej krajinu vlani 24. februára "bláznivo a hlúpo postavil ruský prezident Vladimir Putin", uviedli jeho spolupracovníci. Mienku ruskej verejnosti plánujú zásadne zmeniť v priebehu niekoľkých mesiacov.



V Rusku platia prísne tresty pre kritikov ruskej invázie na Ukrajinu, pripomína AFP.