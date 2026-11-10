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Proces s obžalovaným z vraždy Charlieho Kirka sa začne v júni 2028
Dvadsaťtriročnému Tylerovi Robinsonovi hrozí v prípade odsúdenia trest smrti. Vinu v prípade vraždy s priťažujúcimi okolnosťami odmieta.
Autor TASR
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Washington 10. novembra (TASR) - Súdny proces s mužom obžalovaným z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka sa začne v júni 2028. V pondelok to oznámil sudca Tony Graf na súde v štáte Utah. Výber poroty sa začne 21. júna a na celý proces je vyhradených 105 dní, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Dvadsaťtriročnému Tylerovi Robinsonovi hrozí v prípade odsúdenia trest smrti. Vinu v prípade vraždy s priťažujúcimi okolnosťami odmieta. Kirka zastrelili 10. septembra 2025, keď vystupoval pred tisíckami ľudí na univerzite Utah Valley University. Robinson sa deň po streľbe sám prihlásil polícii.
Prokuratúra pôvodne žiadala začiatok procesu už v januári 2028, obhajoba naopak požadovala odklad až do konca roka 2029, aby mala dostatok času na prípravu. Americký prezident Donald Trump minulý mesiac kritizoval sudcu a vyhlásil, že proces by sa mal konať „do mesiaca, nie o tri roky“.
Prokuratúra v okrese Utah tvrdí, že Robinson si Kirka vybral za obeť pre jeho politické názory. Podľa vyšetrovateľov bol na náboji nájdenom v puške použitej pri vražde vyrytý nápis „Hey Facist! CATCH!“. Robinson v textovej správe o Kirkovi údajne napísal: „Mal som dosť jeho nenávisti. Niektorú nenávisť nemožno odstrániť vyjednávaním.“
Dvadsaťtriročnému Tylerovi Robinsonovi hrozí v prípade odsúdenia trest smrti. Vinu v prípade vraždy s priťažujúcimi okolnosťami odmieta. Kirka zastrelili 10. septembra 2025, keď vystupoval pred tisíckami ľudí na univerzite Utah Valley University. Robinson sa deň po streľbe sám prihlásil polícii.
Prokuratúra pôvodne žiadala začiatok procesu už v januári 2028, obhajoba naopak požadovala odklad až do konca roka 2029, aby mala dostatok času na prípravu. Americký prezident Donald Trump minulý mesiac kritizoval sudcu a vyhlásil, že proces by sa mal konať „do mesiaca, nie o tri roky“.
Prokuratúra v okrese Utah tvrdí, že Robinson si Kirka vybral za obeť pre jeho politické názory. Podľa vyšetrovateľov bol na náboji nájdenom v puške použitej pri vražde vyrytý nápis „Hey Facist! CATCH!“. Robinson v textovej správe o Kirkovi údajne napísal: „Mal som dosť jeho nenávisti. Niektorú nenávisť nemožno odstrániť vyjednávaním.“