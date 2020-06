Proces s policajtmi zodpovednými za smrť Floyda bude 8. marca 2021

Minneapolis 30. júna (TASR) - Sudca v americkom meste Minneapolis stanovil v pondelok dátum súdneho procesu so štyrmi bývalými policajtmi obvinenými zo zabitia Afroameričana Georgea Floyda na 8. marca 2021. Zdôraznil pritom, že nechce, aby sa z tohto citlivého prípadu, ktorý vyvolal protesty naprieč Spojenými štátmi i v zahraničí, stal mediálny cirkus pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami, píše agentúra AFP.



Sudca Peter Cahill varoval štvoricu obvinených, ich rodinných príslušníkov, právnych zástupcov, políciu, ako aj štátnych predstaviteľov, aby nepodávali pre médiá nijaké vyhlásenia o vine či nevine alebo o stave vyšetrovania.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a 44-ročný policajt Derek Chauvin mu takmer osem minút kľačal na krku. Floyd sa po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho.



Chauvin je obvinený z vraždy druhého stupňa. Traja ďalší - Tou Thao, Alexander Kueng a Thomas Lane sú obvinení z napomáhania a navádzania k vražde druhého stupňa. Všetci traja boli z radov polície prepustení deň po zabití Floyda a hrozí im do 40 rokov väzenia.



Smrť Georgea Floyda, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností a celonárodnú diskusiu o rasizme a policajnom násilí.