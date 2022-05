Proces s ruským vojakom bude pokračovať vo štvrtok

Kyjev 18. mája (TASR) - Proces s 21-ročným ruským vojakom Vadimom Šišimarinom, ktorý sa v stredu pred súdom v Kyjeve priznal k spáchaniu vojnových zločinov na Ukrajine, bude pokračovať vo štvrtok. Proces v stredu prerušili - do nasledovného dňa - z dôvodu veľkého náporu novinárov v súdnej miestnosti, informovala stanica CNN.



Seržant Šišimarin, ktorý bol príslušníkom ruského tankového práporu, čelil pred súdom obvineniam z vojnových zločinov a plánovanej vraždy v spojitosti so zabitím 62-ročného muža na severovýchode Ukrajiny. K tomuto činu došlo 28. februára. V prípade usvedčenia mu hrozí až doživotný trest odňatia slobody, informovala ešte minulý týždeň stanica BBC.



Obžaloba tvrdí, že obvinený spolu s ďalšími vojakmi cestoval v ukradnutom vozidle v oblasti neďaleko ukrajinského mesta Sumy, keď stretli neozbrojeného civilistu. Ten práve používal mobilný telefón. Šišimarinovi prikázali podľa agentúry AFP vystreliť na tohto muža s cieľom zabrániť mu, aby ukrajinským obrancom oznámil pozíciu ruských vojakov.



Ide o prvý takýto proces s ruským vojakom od začiatku ruskej invázie do susednej krajiny. Denník The Guardian komentuje, že je mimoriadne nezvyčajné, že proces prebieha v čase, keď vojenský konflikt stále trvá a takisto je bezprecedentné, že sa koná len niekoľko týždňov po spáchaní skutku. Obeť bola zastrelená pred menej ako troma mesiacmi v prvých dňoch invázie.



Súd si má pred vynesením rozsudku ešte vypočuť výpovede svedkov vrátane manželky zabitého muža a ďalšieho vojaka, ktorý sa so Šišimarinom nachádzal vo vozidle.



Rusko tvrdí, že stále nedisponuje žiadnymi podrobnosťami čo sa týka Šišimarinovho prípadu a obvinenia považuje za "neprijateľné" a vykonštruované, uviedol na stredajšej tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.