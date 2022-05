Proces s ruským vojakom: Ukrajinská prokuratúra žiada doživotie

Na snímke 21-ročný ruský vojak Vadim Šišimarin počas súdneho procesu v Kyjeve 19. mája 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 19. mája (TASR) - Ukrajinská prokuratúra žiada doživotný trest odňatia slobody pre ruského vojaka, ktorého na Ukrajine súdia za vojnové zločiny. Uviedol to vo štvrtok spravodajca agentúry AFP, ktorý sa zúčastňuje na súdnom pojednávaní v Kyjeve.Prokurátor vo štvrtok požiadal sudcu, aby 21-ročnému Vadimovi Šišimarinovi, ktorý sa priznal k zabitiu 62-ročného civilistu v prvých dňoch vojenskej invázie, udelil "trest vo forme doživotného väzenia".Seržant Šišimarin je prvým ruským vojakom, ktorého na Ukrajine súdia za vojnové zločiny. "" povedal Šišimarin podľa agentúry Reuters vo štvrtok na súde v Kyjeve vdove po usmrtenom civilistovi.Kateryna Šelipovová na súde uviedla, že 28. februára, keď došlo k zabitiu jej manžela v obci Čupachivka v Sumskej oblasti, počula výstrely a následne utekala k svojmu mužovi. Ten však už nejavil známky života; strela ho zasiahla do hlavy.Šelipovová na súde uviedla, že by nebola proti tomu, ak by bol Šišimarin prepustený do Ruska v rámci výmeny zajatcov a Ukrajina by vďaka tomu získala "" z Mariupola. Narážala na stovky ukrajinských vojakov, ktorí opustili komplex oceliarní Azovstaľ, kde vyše mesiaca čelili ruským silám.Ich osud je teraz neistý, nakoľko niektorých z nich Rusi odviezli do bývalej trestaneckej kolónie na ukrajinskom území ovládanom separatistami podporovanými Moskvou. Zatiaľ čo Ukrajina dúfa, že svojich vojakov dostane späť vďaka výmene vojnových zajatcov, Rusko sa vyhráža, že niektorých postaví pred súd za vojnové zločiny.Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že tento týždeň sa v obliehaných oceliarňach Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol vzdalo 1730 ukrajinských vojakov.Kremeľ tvrdí, že nemá nijaké informácie o súdnom procese so Šišimarinom a dodal, že absencia diplomatickej misie Moskvy na Ukrajine obmedzuje možnosti, ako vojakovi poskytnúť právnu pomoc.