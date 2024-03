Proces s Trumpom v kauze podplácania pornoherečky sa začne 15. apríla

New York 26. marca (TASR) - Súdny proces s americkým exprezidentom Donaldom Trumpom, v ktorom čelí žalobe z podplácania pornoherečky, sa začne 15. apríla. Sudca v pondelok zamietol tvrdenia Trumpových právnikov o údajných procesných chybách, pre ktoré žiadali odklad konania, informuje TASR podľa agentúr AP a Reuters.



Právnici požadovali odklad či až úplné zrušenie procesu, ktorý sa mal pôvodne začať už 25. marca.



Manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg vlani v apríli obžaloval Trumpa v 34 bodoch z falšovania obchodných dokumentov a podplácania pornoherečky Stormy Daniels a ďalšej ženy počas predvolebnej kampane v roku 2016. Exprezident v apríli pred súdom vyhlásil, že je nevinný.



Výber porotcov pre pojednávanie sa malo začať v pondelok (25. marca), Sudca Juan Merchan však v marci rozhodol o odložení konania najmenej o 30 dní, pripomína Reuters.



Trumpovi právnici predtým obvinili úrad prokurátora Alvina Bragga, že sa usiluje zatajiť dokumenty, ktoré by im umožnili napadnúť dôveryhodnosť kľúčového svedka obžaloby - bývalého Trumpovho právnika Michaela Cohena.



Cohen v roku 2018 vo výpovedi uviedol, že Trump mu nariadil, aby platby pornoherečke zrealizoval. Následne ho odsúdili na tri roky za daňové úniky, nepravdivé vyhlásenia voči banke a porušenie pravidiel financovania prezidentskej kampane.



Obhajoba požadovala odklad konania aj s argumentom, že súdne pojednávania by da nemali konať v období, keď sa exprezident usiluje o znovuzvolenie. Sudca Merchan však s ďalším odkladom procesu nesúhlasil a stanovil termín jeho začiatku na 15. apríla.



Cohen tvrdí, že zariadil platbu 130.000 dolárov pre pornoherečku Stormy Daniels výmenou za to, aby počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s Trumpom.