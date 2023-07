Proces s Trumpom za držanie tajných dokumentov sa začne v máji 2024

Washington 21. júla (TASR) - Súdny proces s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom na základe obžaloby z nezákonného držania stoviek vládnych dokumentov podliehajúcich utajeniu sa začne 20. mája budúceho roka. Oznámil to v piatok federálny súd v americkom štáte Florida. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Tento dátum je kompromis, píše AP. Obžaloba žiadala, aby sa proces začal už v decembri tohto roka. Trumpovi obhajcovia chceli začiatok posunúť až na obdobie po amerických prezidentských voľbách. Tie sa konajú v novembri 2024.



Proces sa začne počas rozbehnutej predvolebnej kampane a v tom čase už bude pravdepodobne známy kandidát Republikánskej strany – ešte však nebude oficiálne nominovaný, píše AP. O republikánsku nomináciu sa uchádza aj Trump. Nominačný zjazd republikánov, na ktorom bude ich prezidentský kandidát potvrdený, sa začne v júli 2024.



Exprezident by na budúci rok mohol ísť pred súd viackrát. Samotný Trump uviedol, že v nedeľu (16. júla) dostal od osobitného vyšetrovateľa Jacka Smitha list, v ktorom sa uvádza, že je "terčom" vyšetrovania v súvislosti s udalosťami zo 6. januára 2021. Jeho stúpenci vtedy vtrhli do budovy Kongresu v snahe zabrániť potvrdeniu volebného víťazstva demokrata Joea Bidena v roku 2020.



Prokuratúra v americkom štáte Georgia plánuje v najbližších týždňoch oznámiť obžalobu na základe vyšetrovania pokusov Trumpa a jeho spojencov o zvrátenie volebných výsledkov v tomto štáte.