Proces s vrahom šéfa UnitedHealthcare sa začne 1. decembra
Mangione dosiahol čiastočný úspech, keďže sudca zamietol dva body obžaloby týkajúce sa úkladnej vraždy a terorizmu – podľa neho na to neexistujú dostatočné dôkazy.
New York 17. septembra (TASR) — Proces s Luigim Mangionem, obvineným z vraždy Briana Thompsona, riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare, sa začne 1. decembra. Newyorský sudca Gregory Carro stanovil tento dátum v utorok po vypočutí Mangioneho, ktorého do súdnej siene priviedlo niekoľko ozbrojených policajtov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Mangione dosiahol čiastočný úspech, keďže sudca zamietol dva body obžaloby týkajúce sa úkladnej vraždy a terorizmu – podľa neho na to neexistujú dostatočné dôkazy. Zostávajúce obvinenia, vrátane vraždy druhého stupňa, však zostávajú v platnosti.
Mangione je obvinený aj na federálnej úrovni, okrem iného z vraždy, stalkingu a trestných činov súvisiacich so zbraňami.
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová požadovala pre Mangioneho trest smrti, čo kritizovali jeho obhajcovia ako „zjavné politické zasahovanie“.
Mangione sa predtým vo všetkých bodoch obžaloby vyhlásil za nevinného.
Thompsona zavraždili v newyorskej štvrti Manhattan 4. decembra 2024. Mangione je obvinený, že naňho niekoľkokrát vystrelil zo zbrane s tlmičom a z miesta činu utiekol na bicykli.
Útok nielen vyvolal pobúrenie, ale aj vlnu nenávistných komentárov na online sieťach na adresu amerických zdravotných poisťovní, ktoré boli obviňované z obohacovania sa na úkor pacientov. Objavili sa dokonca komentáre oslavujúce Mangioneho ako hrdinu.
Ak bude Mangione odsúdený v štáte New York, hrozí mu doživotie; ak bude následne súdený na federálnom súde, môže byť odsúdený na smrť.
