Proces so Chauvinom:Floyd zomrel podľa obhajoby pre zdravotné problémy

Minneapolis 14. apríla (TASR) - Bývalý policajt Derek Chauvin, obvinený z vraždy Afroameričana Georgea Floyda v meste Minneapolis, konal "oprávnene", keď ho kolenom pritlačil k zemi. Povedal to v utorok na súde v štáte Minnesota expert na použitie sily Barry Brodd, ktorého predvolala obhajoba. Brodd jeho brutálny zásah označil za "objektívne rozumný", informovala britská stanica BBC.



Bývalý policajt Brodd na súde uviedol, že "bezprostredná hrozba", ktorú Floyd predstavoval, bola hlavným faktorom pri jeho zadržiavaní. Chauvin podľa neho postupoval podľa pravidiel tamojšej polície a platných noriem vymáhania práva.



Svoj postoj zdôvodnil tým, že policajti nemusia čakať, kým ich skutočne niekto napadne, ale na to, aby konali, postačujú opodstatnené obavy, že sa tak môže stať. Na otázku Chauvinovho obhajcu Erica Nelsona, či išlo o smrteľné použitie sily, Brodd reagoval slovami: "Nie, nešlo." Dodal, že dav ľudí, ktorí sa zhromaždili počas zatýkania okolo Floyda, "predstavoval neznámu hrozbu", čo odpútalo policajtovu pozornosť od Floyda.



Prokuratúra však v krížovom výsluchu Brodda upozornila na to, že nebezpečenstvo polohy znemožňujúcej dýchanie, pri ktorej Floydovi vlani v máji vyše deväť minút kľačal na krku, je všeobecne známe.



V procese so Chauvinom obvineným z vraždy, ktorý prebieha v Minneapolise už tretí týždeň, sa v utorok dostala k slovu obhajoba po tom, čo svoje reči ukončila obžaloba a prebehli aj výpovede ňou predvolaných svedkov.



V pondelok vypovedal i odborník na použitie sily Seth Stoughton, pôsobiaci na právnickej fakulte Juhokarolínskej univerzity, ktorého predvolala obžaloba. Ten v protiklade s Broddom vyhlásil, že Chauvinovo konanie bolo jednoznačne prehnané a neprijateľné.



Nelson sa tiež pokúšal zdôrazniť, že k smrti Floyda viedlo užívanie drog a problémy so srdcom, a nie policajný zásah. Obžaloba ďalej predvolala niekdajšieho policajta v Minneapolise Scotta Creightona, ktorý pripomenul incident z roku 2019, keď Floyd pri zadržiavaní "nereagoval a neposlúchal príkazy", píše stanica Sky News.