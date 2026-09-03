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Proces v kauze sabotáže plynovodov Nord Stream sa začne 14. októbra
Výbuchy na plynovodoch Nord Stream, ktoré spájali Rusko s Európou, sa odohrali niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Hamburg 3. septembra (TASR) - Vyšší krajinský súd v Hamburgu vo štvrtok oznámil, že pojednávanie s Ukrajincom Serhijom Kuznecovom v prípade sabotážneho útoku na plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori z roku 2022 sa začne 14. októbra a predbežne potrvá do februára 2027, informovala agentúra AFP.
Výbuchy na plynovodoch Nord Stream, ktoré spájali Rusko s Európou, sa odohrali niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ho neprepravovali. Pri výbuchu boli zničené tri z celkovo štyroch potrubí.
Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že útok nariadili ukrajinské štátne orgány s cieľom pripraviť Rusko o príjmy z predaja energonosičov, ktoré mohlo využívať na financovanie vojny proti Ukrajine.
Hamburský súd uviedol, že existuje podozrenie, že Kuznecov sa na útoku podieľal ako spolupáchateľ vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pri prenájme jachty použil sfalšované doklady. Loď následne vyplávala z Rostocku a podľa vyšetrovateľov ju skupina využila pri príprave a vykonaní útoku.
Nemecká verejnoprávna televízia ARD uviedla, že vyšetrovatelia v tomto prípade identifikovali sedem podozrivých. Jeden z nich medzičasom padol v bojoch proti Rusku.
Kuznecova zadržali v auguste 2025 počas dovolenky v Taliansku a neskôr ho vydali do Nemecka.
Ďalšieho údajného spolupáchateľa Volodymyra Žuravľova zadržali v auguste v Chorvátsku. Podľa médií tam pracoval na hollywoodskom filmovom spracovaní útoku.
Tento prípad je politicky citlivý najmä vzhľadom na silnú podporu Ukrajiny zo strany Nemecka. Spolková vláda v tejto súvislosti poukazuje na nezávislosť súdnictva.
Ukrajina popiera, že by túto sabotáž zorganizovala. Zároveň ju však víta a tvrdí, že útoky oslabujúce schopnosť Kremľa financovať vojnu je možné považovať za legitímne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojho času uviedol, že jeho vláda o žiadnom pláne na zničenie plynovodov nevedela.
Výbuchy na plynovodoch Nord Stream, ktoré spájali Rusko s Európou, sa odohrali niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ho neprepravovali. Pri výbuchu boli zničené tri z celkovo štyroch potrubí.
Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že útok nariadili ukrajinské štátne orgány s cieľom pripraviť Rusko o príjmy z predaja energonosičov, ktoré mohlo využívať na financovanie vojny proti Ukrajine.
Hamburský súd uviedol, že existuje podozrenie, že Kuznecov sa na útoku podieľal ako spolupáchateľ vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pri prenájme jachty použil sfalšované doklady. Loď následne vyplávala z Rostocku a podľa vyšetrovateľov ju skupina využila pri príprave a vykonaní útoku.
Nemecká verejnoprávna televízia ARD uviedla, že vyšetrovatelia v tomto prípade identifikovali sedem podozrivých. Jeden z nich medzičasom padol v bojoch proti Rusku.
Kuznecova zadržali v auguste 2025 počas dovolenky v Taliansku a neskôr ho vydali do Nemecka.
Ďalšieho údajného spolupáchateľa Volodymyra Žuravľova zadržali v auguste v Chorvátsku. Podľa médií tam pracoval na hollywoodskom filmovom spracovaní útoku.
Tento prípad je politicky citlivý najmä vzhľadom na silnú podporu Ukrajiny zo strany Nemecka. Spolková vláda v tejto súvislosti poukazuje na nezávislosť súdnictva.
Ukrajina popiera, že by túto sabotáž zorganizovala. Zároveň ju však víta a tvrdí, že útoky oslabujúce schopnosť Kremľa financovať vojnu je možné považovať za legitímne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojho času uviedol, že jeho vláda o žiadnom pláne na zničenie plynovodov nevedela.