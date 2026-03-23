Proces v prípade vlakovej nehody pri Tempe odročili pre chaos v sieni
V pondelok sa okrem tohto procesu začal aj štrajk zamestnancov železníc, ktorí tvrdia, že ide o spomienku na obete a výzvu na zodpovednosť.
Autor TASR
Atény 23. marca (TASR) - Súdny proces s obžalovanými v prípade zrážky vlakov v Grécku z roku 2023, pri ktorej prišlo o život 57 ľudí, v pondelok odročili krátko po jeho začiatku. Dôvodom bol chaos v súdnej sieni zapríčinený nedostatkom miesta pre zúčastnených ľudí. Pojednávanie bude pokračovať 1. apríla, píše TASR podľa správ agentúry AFP a webu eKathimerini.
Na súdny proces v meste Larissa sa dostavili stovky ľudí, čo viedlo k sťažnostiam zo strany právnikov, že miesto jeho konania je „urážajúco“ nevhodné. AFP tvrdí, že na pojednávaní sa ozývalo aj pískanie príbuzných obetí.
Členka asociácie rodín obetí novinárom povedala, že pozostalí boli v miestnosti „natlačení ako sardinky“.
Hovorca vlády Pavlos Marinakis trval na tom, že vybrané miesto konania procesu - zrekonštruovaná univerzitná poslucháreň - je využívaná ako jedna z dvoch najväčších súdnych siení v Grécku. Miestnosť má podľa neho kapacitu viac ako 460 miest a problém zapríčinil vyšší počet ľudí, než sa predpokladalo.
Pred súd sa v prípade tejto vlakovej nehody má postaviť 36 osôb a vypočutých bude viac ako 350 svedkov - preživších a príbuzných obetí. Ide o jeden z najväčších súdnych procesov v Grécku za posledné desaťročia.
K tragickej zrážke osobného a nákladného vlaku došlo 28. februára 2023 pri meste Tempe v strednom Grécku. Medzi takmer šiestimi desiatkami ľudí, ktorí pri nej zahynuli, boli zväčša študenti.
V pondelok sa okrem tohto procesu začal aj štrajk zamestnancov železníc, ktorí tvrdia, že ide o spomienku na obete a výzvu na zodpovednosť. Pred miestom konania procesu sa tiež zhromaždili demonštranti požadujúci spravodlivosť a bezpečnejšiu dopravu.
